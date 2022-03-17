好市多89元新品！他臉垮「吃起來快窒息」　千人也不挺：超失敗

▲美式賣場推出「日式豬排堡」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「吃起來有種窒息感！」一名男網友浮誇直呼，週一（15）日逛好市多賣場，發現有新品上市，便心動點了一份「日式豬排堡」，結果他邊吃邊崩潰，似乎豬排堡太乾，讓他直言吃到無法呼吸。文章曝光後，釣出一票會員也給負評，評點「真的好難吃，麵包體好乾，醬汁好鹹，裡面的肉也很乾！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近好市多熟食販賣部新品上市，推出89元的「日式豬排堡」，原PO心動點了一份，結果吃完後卻打上負評，「雷！ 吃起來有種窒息感！記得準備飲料。」

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照片可見，豬排堡看起來份量十足，內含高麗菜絲，豬排目測也厚實，但89元已逼近一個便當價格，CP值的衡量見仁見智。

▲網友狂嫌，豬排漢堡醬汁很NG 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

該文章曝光後，引來近千名網友朝聖，「這樣一個要$89，我看到就快窒息了」、「我都只吃熱狗堡配可樂50元」、「好市多的熱食是越來越雷」、「辦卡逛好市多三年多，到現在我還沒有走去熱食部買過東西」、「前一陣子泰式蝦堡特價，我買了一個試試看，結果雷爆了，特價也是浪費錢」。

一票網友吃完也狂搖頭，「真的好難吃，麵包體好乾，醬汁好鹹，裡面的肉也很乾，不配飲料根本吞不進去超級難吃」、「豬排醬不佳，要不然豬排不錯吃，而且還少個起司」、「非常乾，是全部漢堡系列裡面最失敗的了吧」、「昨天吃，真的雷到不行，醬好鹹，那個高麗菜嚇到我了」；但也有少數網友認為不錯吃，「這次的豬排堡算好吃的，豬排炸的口感剛好，豬排厚度也夠，以89元來說滿值得的」。