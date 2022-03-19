美傭兵到烏克蘭支援　被派前線作戰秒落跑！他冤喊：這是陷阱

▲霍夫特表示，烏克蘭蓄意不讓傭兵離開，根本就是個陷阱。（圖／翻攝自臉書）



記者王佩翊／綜合報導

美國一名男子日前遠赴烏克蘭，加入該國的國際傭兵組織，沒想到卻被爆出他在抵達前線後，竟選擇脫逃，而非與敵軍對戰，引發熱議。但他本人則親自拍攝影片解釋「逃跑」的原因，他自稱是因為遭人陷害，遇到「陷阱」，才會選擇離開。

根據《每日郵報》報導，這名名為霍夫特的28歲美國男子（Henry Hoeft）自稱，俄烏衝突發生後，他看到烏克蘭正在招募國際志願兵，因此美軍退役的他便自願加入烏克蘭國際傭兵組織。他先是向烏克蘭駐美大使館申請並繳交身分證明後，便在當天取得飛往波蘭的機票，並隨即前往烏克蘭。

待霍夫特抵達烏克蘭後，卻發現當地所配置的武器根本不敷使用，他與其他外籍傭兵認為，不應該在裝備不齊全的情況下作戰。他直言，已經有外籍傭兵不幸戰死，而他所被分配到的隊伍更被指派到基輔前線作戰，當時部隊中也有來自美國、英國以及加拿大的傭兵，但由於無法取得足夠的軍事裝備，他們全都拒絕了這項指令。

霍夫特直言，其實很多外籍傭兵看到現況都已經想要離開了，但卻遭到烏克蘭人員強制滯留，甚至還把他們的護照撕毀，企圖不讓他們離境。霍夫特最後和另外兩名來自美國與英國的傭兵假裝成人道組織的成員，搭上救護車，才成功通過烏克蘭國境。

他甚至呼籲大家不要再來烏克蘭，因為這裡根本就是一個「陷阱」，只要來了，他們就不讓你走了。

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