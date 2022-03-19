阿婆欲存百萬元疑遭詐騙　原是烏龍一場...警護送返家

▲林姓阿嬤欲到郵局存款卻迷途到銀行去。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

90歲林姓阿嬤想要到郵局存款百萬元，卻走進某家銀行，引起行員反映過度誤以為遭詐騙，急忙通報員警前來阻詐，經員警詢問後才發現烏龍一場，也嚇到林姓阿嬤，存款也會驚動警察，因阿嬤行動不便身上又帶著鉅款，於是執行護鈔任務將阿嬤送返家。

▲▼行員誤認遭詐騙通報員警，經查明後是烏龍一場。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所18日下午15時許，接獲轄區金融機構通報，表示有位老太太攜帶鉅款要存款，但對於相關狀況無法說明，疑似遭詐騙請警方到場協助。

副所長黃福源與警員張順棋立即趕往瞭解，員警與行員耐心的詢問林老太太(90歲)，她才表示原本打算將90多萬老本存進郵局帳戶，因迷路找不到郵局，剛好看到路旁有家銀行，就進來要存款，她不清楚存款需先開戶，還奇怪「為什麼存個錢連警察都來了」。

經員警詢問後確認老太太並非遭詐騙，員警告訴林老太太，大家擔心她受騙所以主動關懷，已通知其孫兒陳先生來接她，陳先生到場瞭解確認狀況，因他未帶另頂安全帽，無法載奶奶回家，員警基於其行動不便又身攜鉅款，便執行護鈔共作將其安全送返家中，交由其家人照顧。