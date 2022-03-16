被加LINE投資群組！他怒做「1舉動」下場GG：無法登入了

▲原PO疑似因洗貼圖被鎖帳號。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站日前報導《投資群組狂響超惱人 他用這招「翻群」4千人讚：功德無量》，許多人都有使用LINE，不過近期卻充斥各種投資、推銷群組，甚至還有詐騙、騷擾內容。對此，就有不少人出奇招反制，怎料一名苦主卻因此被鎖帳號，讓他超傻眼。

這名網友在臉書社團「爆系知識家」上貼文，提到他因為被拉進LINE的投資群組，所以就心想惡搞反制，怎料他才刷沒幾個貼圖，LINE就突然停掉了，畫面顯示「LINE目前無法使用，請重機開機，或稍後再試」。

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對此，原PO超不解，貼圖才刷到一半，帳號就無法再次登入，他嘗試過各種方式，像是卸載LINE再重安裝等，結果同樣沒辦法照常使用，大家知道原因嗎？

▲原PO帳號無法使用。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

貼文曝光後，網友們紛紛回應，、「玩過頭被鎖了」、「被鎖帳號啊，乖乖等一天」、「玩到被鎖了，詐騙的人看到在笑」。其中，還有熱心網友解惑，「明天就好了，刷貼圖會觸發自動偵測，我以前也很愛刷貼圖，被鎖好幾次」、「只要你在聊天中『短時間傳送大量的訊息』，那麼LINE官方就很有可能會封鎖你的帳號」。

根據LINE服務條款，使用LINE的禁止事項之一是「 傳送相同或類似訊息給大量不特定用戶的行為（經LINE同意者除外）、隨機將其他用戶加入為好友或群組的行為、及其他LINE判斷為構成垃圾訊息的行為」。換言之，狂洗貼圖可能就會被系統判定違反規定，LINE不會事先通知用戶，將會直接終止該用戶的服務，或採取LINE合理認為必要及適當的任何其他措施。

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