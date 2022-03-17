14人聯手詐騙海撈1億！主嫌開心狂吃　警逮人驚：腳鐐銬不上

▲杜姓主嫌去年11月曾因暴力討債被逮，之後又揪小弟組成詐騙機房，他開心拿被害人的血汗錢吃喝玩樂，體重直線飆升，導致警方逮人時無法銬上腳鐐。（圖／資料照）

記者陳雕文／新北報導

竹聯幫仁堂明仁會除了暴力討債，其成員還進行「假投資真詐財」的勾當，被害者超過百人且詐騙金額高達1億，新北市警方兵分多路在中和、新莊、三峽等區逮捕了21歲主嫌等14人，破獲2間詐騙機房並查扣多部電腦主機、螢幕，甚至還有毒品愷他命。其中主嫌還因為身軀過於龐大，導致腳鐐銬不上，全案依法偵辦中。

據了解，該集團設立詐騙機房，近期在中和區打出「投資必獲高報酬」的標語，再由成員以社交軟體IG尋覓投資客，接著假借要投資「加密貨幣」等話術導引至LINE等假投資群組，鼓吹對方投入資金。詐騙對象皆為國人，粗估有上百名被害者且詐騙金額高達1億。

警方於15日兵分多路，持搜索票在中和區2處民宅攻堅查緝，當場查獲假投資詐欺話務機房，逮捕機手頭1名、機手成員9名，查扣作案手機12支、電腦主機13台、電腦螢幕12台、銀行存摺2本、信用卡2張、監視器主機1台、鏡頭4支、華為分享器1台、竹聯幫明仁會雙和組標誌1組、竹聯幫明仁會雙和組字畫1幅、點鈔機1台、機房支出統計表1張、毀損硬碟1台等贓證物。

此外，警方再持拘票至新莊區汽車旅館逮捕21歲杜姓主嫌，其開心花費被害人的錢，把自己養到體重嚴重超標，導致警員無法對其腳踝銬上腳鐐。警方在現場查扣手機1支、第三級毒品愷他命2包（毛重：1.8公克），並在三峽區拘提3名杜嫌的手下到案。全案將建請檢察官針對杜嫌等人聲請羈押禁見。