2022桃園市美術家邀請展　即日起至4／10展出149藝術家參與

▲鄭文燦市長指出，桃園自升格後，文化力不斷提升。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園市美術家邀請展」18日於市府文化局開幕，市長鄭文燦表示，文化軟實力相當重要，今年的邀請展共有149位藝術家參與，其中約7成設籍在桃園、或是在桃園工作。年輕新秀與資深藝術家同台激盪、百花齊放，透過「水墨、膠彩、書法、篆瓷刻」四大類藝術作品，帶給觀賞者心靈的悸動以及共鳴。

▲2022桃園市美術家邀請展開幕。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭市長指出，桃園自升格後，文化力不斷提升，市府舉辦的各式文化活動也獲得市民的認同與支持。此外，市府也積極完善各項文化建設，包含：橫山書法藝術館、桃園市立美術館、兒童美術館、即將動工的桃園文學館等，期盼文化建設成為培育優秀藝術家及創作的沃土。市府也運用文化空間，規劃舉辦桃園市美術家邀請展、桃源美展、桃園國際水彩展等重要展覽，讓市民朋友及藝術愛好者更加親近文化的能量。

「2022桃園市美術家邀請展」籌備委員吳繼濤表示，桃園有三大藝術活動，其中桃園市美術家邀請展作為在地藝術家與外界的交流平台；桃源美展則鼓勵傳承與創新的本國創作者；桃源國際藝術獎著重國際藝文交流。另一方面，桃園近年來持續建設橫山書法藝術館、桃園市立美術館、桃園文學館等文化館舍，不斷提高桃園的文化發展格局，也讓藝術家擁有極佳的發展舞台。

文化局專委王啟仲表示，「2022桃園市美術家邀請展」共展出149件作品，涵蓋水墨類62件、膠彩類26件、書法類46件及篆瓷刻類15件。今年參展藝術家年齡介於24歲至83歲，有謝幸雄、謝彩芸、徐明義、陳綠文等前輩，也有呂如笙、沈家雯、黃靖諺、呂宗城等年輕新秀，不同世代展現多元創作視角，碰撞出新的藝術想像空間。此外，設籍桃園的日籍藝術家石垣美幸揉合台、日海洋意象，以多媒材聯幅作品，帶給觀者嶄新藝術體驗。

2022桃園市美術家邀請展即日起至4月10日，在文化局第一、二展覽室及2、3樓藝廊展出，開幕活動中並由書法類藝術家謝幸雄代表受贈感謝狀；包括市府文化局專委王啟仲、桃園區長洪清淵、藝術家代表吳繼濤、謝幸雄等均一同出席活動。