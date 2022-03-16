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美福倉儲大火悶燒7天「收尾階段」　鄭文燦曝最新進度

▲▲桃園市長鄭文燦今天上午視察美福倉儲火場時表示，大火已進入最後收尾階段，火場已拆除7樓牆面進行排煙降溫作業，並協調民間清運公司與台電等單位協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天上午視察美福倉儲火場時表示，大火已進入最後收尾階段，火場已拆除7樓牆面進行排煙降溫作業，並協調民間清運公司與台電等單位協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

沈記者繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區美福倉儲大火已進入第七天，市長鄭文燦16日上午視察後表示，美福倉儲火場已進入收尾階段，昨天已有大鋼牙機具加裝加長型抓爪，可由原來32米延伸至40米，並延伸至7樓，目前6樓已拆除完畢並進行排煙與降溫，今天將進行7樓牆面板拆卸工作，完成排煙降溫作業，並協調民間公司協助清運建築廢棄物與毀損肉品，在確保消防員安全前提下，進一步完成倉儲內部火場清理。

鄭文燦指出，市府同步進行三項配合工作，第一，市府3天前商請台電提供臨時用電，供應周邊小型工業區，確保鄰近工廠可繼續生產；第二，市府安排國內最大環保清運公司達清企業，先行清運建築廢棄物以暢通工業區聯外道路，再清運內部毀損肉品，完成火場清理；第三，監測站針對南崁、桃園地區進行空污、水污監測，確保鄰近社區安全。

▲桃園市長鄭文燦今天上午視察美福倉儲火場，目前消防人員已動用大鋼牙拆除外牆牆面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天上午視察美福倉儲火場，目前消防人員已動用大鋼牙拆除外牆牆面（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，美福倉儲是採取高強度設計超大型倉儲，必須由外攻堅，先行拆除牆面板進行火場的排煙與降溫，以降低風險，他感謝業者積極配合，並與消防局密切合作。目前現場1至5樓風險已解除，消防員已可進入現場，6至7樓大型冷凍庫倉儲清理作業希望盡快完成，預定今天外牆面板將全數拆卸完畢，進行最後火場清理。

鄭文燦也針對楊梅幼獅工業區的家樂福楊梅物流中心提出說明，家樂福楊梅物流中心昨天進行火場清理時，環保局監測空氣品質指標AQI大於200已達紫爆等級，教育局立刻協調仁美國中於昨日下午與今日預防性停課二天，其餘楊梅、平鎮地區學校則無空污情形，家樂福物流中心火場昨天已完成清理。

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