買起來！全聯、家樂福衛生紙拼促銷　春風加碼揪友抽好禮

▲春風為你「紙」點迷津，告訴你在生活、家中如何展現貼心。（圖／春風提供，下同）

消費中心／綜合報導

春日趴趴走曬愛，一個動作就能拉近彼此距離，該如何做？春風為你「紙」點迷津，告訴你春風抽取衛生紙、擦手紙、袖珍包、廚房紙巾在生活、家中展現貼心，感受到每個人對生活細節的考究不同，希望衛生紙「柔韌不易破、舒適又好用」，以全方位的清潔與守護為出發點，2022春風週練愛秘笈活動祭出各項家用紙優惠，讓大家輕鬆補貨需求，還能抽Bosch獨立式洗碗機等感情升溫器好禮。

▲2022春風週練愛秘笈活動祭出各項家用紙優惠，還能抽各項感情升溫利器。

各式衛生紙、廚紙是家庭每天必備的家用紙，死忠鐵粉都知道春風紙張好抽取、不易破、舒適柔軟等特性，隨身帶著袖珍包總是用得到，慌亂的廚房老是噴得到處都是水和油漬，快速抽取超強吸水力的廚紙救急，讓下廚時光變得更優雅；春風抽取式衛生紙擁有許多愛好者，網友們推薦「衛生紙用起來非常柔軟細緻」、「家裡都用春風又澎又軟」，春風廚房紙巾有滾筒式、抽取式等兩種包裝，各種難搞的場合都可以選到適合的包裝，好抽又耐用；洗手後春風擦手紙擁有超強吸水力、強韌不易破的特性，洗手次數頻繁時，每次一張就夠更省著用，春風袖珍包小包裝方便隨身攜帶，在生活中成為每個人最強力的後盾。

▲春風祭出全系列促銷活動，快來看看有哪些好康！

不管是衛生紙、擦手紙、廚紙都是每個人、每一天必用的日常消耗品，除了要挑選好用外，許多人的重點放在減少開銷，看好每個人都有家用紙補貨需求，兩大賣場相繼推出衛生紙促銷，快來看看有哪些好康！全聯即日起~3/24購買春風抽取式衛生紙兩串即享折扣，買6串還可以折100；家樂福則是3/23~4/6推出春風柔膚感抽取式衛生紙量販包折扣，就連許多網友激推「超好用又划算」的春風一秒抽廚房紙巾也有折扣，「單手能抽、不易沾附髒污」，當然要趁折扣期買起來！

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除了通路促銷活動之外，春風同步舉辦積點活動，於正隆官方購物網站AeSHOP購買春風全系列商品（含寶島春風），憑消費發票登錄活動，每10元可累積1點，搭配AeSHOP 春風週專區購買發票，即可享點數兩倍送，此外，購買憑折扣碼不但享有優惠，揪友一起買優惠更多，邀請好友成功註冊會員，即可享有5點，單一帳戶獲得上限最多30點，不只如此，還能參加Bosch洗碗機、Switch、吸塵器、按摩器等好禮抽獎，趁著揪朋友拿點數賺好禮的機會，對另一半、工作夥伴、閨蜜表達感謝之意「想對你說謝謝，感謝你日常照顧，一起抽好禮吧！」

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