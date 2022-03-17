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外交部：首批愛心物資今啟運　助烏克蘭人民度過難關

▲▼外交部於3月17日下午在桃園機場DHL運務中心舉行對烏克蘭的人道援贈愛心物資啟運儀式。（圖／外交部提供）

▲外交部舉行對烏克蘭的人道援贈愛心物資啟運儀式。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部17日下午在桃園機場DHL運務中心舉行對烏克蘭的人道援贈愛心物資啟運儀式，由外交部長吳釗燮主持，並邀請波蘭臺北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）及副代表蘇可娜（Michaela Sulakova）、烏克蘭僑民鄭莎莎（Daria Zheng），以及在烏克蘭出生的俄羅斯僑民韓麗雅（Olga Khalina）出席見證。

吳釗燮致詞表示，今天主持「募集民間愛心物資援贈烏克蘭啟運儀式」，內心十分感動，自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，已造成至少300萬烏國人民被迫逃離家園、躲避戰火，是歐洲二次戰後以來最嚴重的人道危機，身在自由民主台灣的國人，因為長期面對中國的威脅，特別能體會烏克蘭人民的處境，台灣作為國際社會民主陣營的成員，樂願發揮Taiwan Can Help的精神，並由外交部發起募捐人道物資的活動，希望能將緊急物資送到亟需幫助的烏克蘭難民手中。

吳釗燮也藉今天的啟運儀式，感謝國人的愛心捐贈，也對國內許多慈善團體、民間組織及企業紛紛響應外交部募集物資活動致謝，有些民間機構如慈濟基金會、國際佛光會中華總會、中華民國紅十字會、義美食品公司、曹仲植基金會等均捐贈數以噸計的大宗物資，甚至發動大批的志工前來外交部協助整理賑濟的物資，這些志工無私的奉獻及付出，令人動容，也彰顯台灣人民的良善力量。

外交部表示，本次募集物資的活動自3月7日起開始，將於3月18日下午5點結束，目前各界響應熱烈超過預期，截至17日上午的統計，共募得超過7,500箱、重約至少50噸的物資，而且物資捐贈的數量仍持續增加中。今天啟運的物資約5.5噸（約357箱），後續物資DHL將以每天約10噸的運量分批送往斯洛伐克；至其他的物資也將分批寄送至波蘭及其他收容難民的國家，協助烏克難人民度過難關。

▲▼外交部於3月17日下午在桃園機場DHL運務中心舉行對烏克蘭的人道援贈愛心物資啟運儀式。（圖／外交部提供）

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