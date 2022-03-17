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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳釗燮預告美國將宣布軍售　柏鴻輝稱沒洩密：按正常程序進行

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部副部長柏鴻輝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部副部長柏鴻輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸對台文攻武嚇，烏俄戰爭爆發後更引發國際對台海安全的關注，外交部長吳釗燮16日在立法院備詢時證實，接下來美方還會有軍售宣布；對此，國防部軍政副部長柏鴻輝17日表示，吳釗燮沒有洩密問題，強調所有軍售都按照正常程序進行，國軍所需要的裝備都能夠滿足現況。

立法院外交及國防委員會今天審查國防部函送「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」案。

柏鴻輝會前被媒體問及軍售一事，他回應，謝謝大家關心國防事務，尤其是軍售的部分，軍售攸關我國戰力問題，重點是，所有軍售受限於保密條款約束，尤其是美方在通知國會的時候，有一定的程序。

柏鴻輝強調，所有軍售都按照正常程序進行，隊伍所需的裝備都能夠滿足現況。

媒體追問，吳釗燮公開預告美方將宣布軍售，是否有洩密疑慮？柏鴻輝否認說，「沒有，完全沒有」，所有軍售都按照既定流程，美方只要通知國會就會同時通知我方，國防部有排定所有軍售既定審查流程，並至立法院報告軍售進度，「 所不同的是，特別的東西它用特別的方式，或特別的管道，這個不是在我們考量」。

此外，國民黨立委溫玉霞質詢時關注，為什麼這次軍售是由外交部發布，而不是由國防部或行政院來發布？柏鴻輝澄清說，因為外交部與駐美代表處是一個單位，而駐美代表處底下有國會組、政治組，由駐美代表蕭美琴領導指揮，外交部也要清楚掌握全程掌握，代表處國會組會與美國參眾兩院的國會組協調、了解程序，「這裡面都是工作階層上的討論」。

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