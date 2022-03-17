莊瑞雄挺鍾佳濱自辦電視辯論會　暗酸周春米：想自言自語打初選

▲民進黨立委周春米（左）、鍾佳濱（中）、莊瑞雄（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰如火如荼，民進黨中央17日下午召集參選人周春米、莊瑞雄、鍾佳濱代表與會，拍板下周五（26日）進行政見會，不過3方在討論政見會形式時出現意見交鋒，鍾會後受訪表態將尋求自辦電視辯論會，莊表示支持並暗酸周春米說：「自言自語（指沒有辯論）就可以打初選，哪有這麼簡單？」周則回應，相信循往例辦理政見會更有利於團結。

民進黨中央今天召集屏東縣長初選3名參選人代表，討論政見會時程及形式，黨副秘書長高幸雪主持會議，周春米方由國會辦公室主任陳則勳代表、莊瑞雄方由國會辦公室主任簡毓慧代表、鍾佳濱方由高雄市議員高閔琳代表。

據轉述，3方在討論政見會形式時，陷入激烈爭論，周春米方面認為，黨中央有一套行之有年的機制，希望依照往例，採「申論、提問、結論」形式即可；莊瑞雄方面主張增加「媒體提問、抽問」形式，而鍾佳濱則主張「辯論」，應該有交叉詰問，不過，高幸雪在會中指出，依照「公職候選人提名條例施行細則」規定採「政見發表會」；因此，最終三方雖先拍板政見會時間，但在政見會形式上，是否納入「抽問」，交由黨中央裁決。

高閔琳會後表示，黨中央辦理初選及提名機制，就是希望能為民進黨找出最強最好的候選人，然而年底大選，在野黨和潛在候選人均可能會要求進行電視辯論，因此主張黨中央在舉辦政見發表會時直接加入電視辯論環節、模擬大選情境，以便縣民透過候選人政見辯論，了解民進黨參選人的政策主張與施政願景，推出最好人選來因應大選。

鍾佳濱也表示，「電視辯論公辦不成，將尋求自辦！」接下來願意結合任一有意願的參選人，尋求具公信力的媒體或機構自行辦理，因為他相信，透過公共政策的公開討論，將能為此次民進黨的初選樹立民主典範，帶動他黨學習仿效。

莊瑞雄受訪直言，這次全台灣只有屏東縣長舉辦初選，「哪有全國民眾看屏東縣辦初選，看你自言自語（指沒有辯論）？」他說，周春米自己也是律師出身，哪有在怕辯論的啦？提出政見就是等著人家來檢驗，例如他拋出「超越高雄」主張，鍾佳濱也隨之提出檢驗，「我就很喜歡」，「自言自語就可以打初選，哪有這麼簡單？」

至於鍾佳濱拋出自辦電視辯論主張，莊瑞雄說，如果周春米陣營不參加的話，他與鍾佳濱可以自己辦理，因為候選人都知道辯論的重要性，透過辯論才能凸顯候選人的能力以及強烈服務的意願。

對此，周春米回應，民進黨是有優秀傳統的政黨，過去這套制度也行之有年，遴選出許多優秀的候選人，她尊重黨中央決定，也相信循往例以及 「公職候選人提名條例施行細則」辦理政見會更有利於團結與勝選。