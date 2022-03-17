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吉林省確診破萬　官方緊急「徵用閒置樓盤」隔離患者！

▲▼吉林省長春市疫情。（圖／CFP）

▲吉林省確診狂增，官方緊急增建方艙醫院。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

吉林省確診病例已經破萬，患者多到無處安置，官方16日宣布，將以最嚴格、堅決、徹底的手段，挖掘全省範圍內賓館、酒店、公租房、閒置樓盤等房間資源，依法進行徵用改造，全力騰出更多集中隔離資源，確保把需要集中隔離的人員轉運至隔離點，單人單間隔離，堅決阻斷疫情蔓延鏈條。

吉林省委副書記、省長韓俊16日召開視訊連線會議，要求隔離管控組負責人和有關地方主要負責人，對全省隔離資源進行再安排、再部署、再統籌。

▲吉林,新冠疫情,核酸檢測。（圖／CFP）

韓俊指出，要堅持全省一盤棋，在全省內統籌資源力量，按照應隔盡隔要求，採取最嚴格、最堅決、最徹底的手段，充分挖掘全省範圍內賓館、酒店、黨校、培訓機構、公租房、閒置樓盤等符合集中隔離條件的房間資源，依法做好徵用改造工作，全力騰出更多集中隔離資源，確保把需要集中隔離的人員轉運至隔離點，單人單間隔離，堅決阻斷疫情蔓延鏈條。

目前吉林省發生的病例中，有接近95%病例都是無症狀和輕症，吉林大學第二醫院呼吸與危重症醫學科副主任楊俊玲表示，經過醫務人員精心護理和治療，目前絕大多數患者的病情已有所好轉。

▲▼吉林省長春市疫情。（圖／CFP）

楊俊玲提到，新版《新型冠狀病毒肺炎診療方案》取消了無症狀感染者的診斷，對於輕型病例和無症狀感染人群只需要集中隔離管理觀察，不需要定點醫院治療，在隔離管理期間做好對症治療和病情監測，如果病情有所加重跡象，才需要轉至定點醫院治療。

楊俊玲還說，根據新版《新型冠狀病毒肺炎診療方案》，出院患者不再集中隔離14天，只需要居家監測7天即可，「隨著新版方案的實施，及自測病毒抗原試劑盒陸續應用，今後對於無症狀和輕型患者集中於方艙隔離觀察可能成為主流。」

▲吉林,新冠疫情,核酸檢測。（圖／CFP）

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吉林方艙醫院閒置樓盤徵用

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