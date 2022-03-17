13大學生深夜困砂婆噹山　1人穿越獸徑求援！警消柴刀開路帶下山

▲派出所與消防隊組成6人搜救隊攜帶裝備上山搜尋。（圖／吉安分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由8男5女13人組成的大學登山隊伍，在3月12日上午8時前往秀林鄉攀登砂婆噹山，未料下山時迷失方向，直至深夜仍受困山區，吉安警分局與花蓮縣消防局獲報後動員搜救，歷經約3個小時，在13日凌晨1時30分將登山隊全數安全帶回，圓滿達成任務。

警消表示，12日晚間11時接獲報案，在秀林鄉砂婆礑山區有登山隊伍迷失方向，由於夜晚深山多險，溫差甚大易生意外，轄區水源派出所與消防自強分隊刻不容緩，立即組成6人搜救隊攜帶裝備上山搜尋，晚間11時50分，先在登山口接觸獨自下山求援的吳姓男同學。

▲搜救隊以柴刀開路帶領登山隊伍摸黑下山。

警方表示，13人原本預計在12日下午5時離開山區，因路況不佳造成時間延遲，加上入夜後周圍一片漆黑，眾人陷入空間迷失偏離路徑，所幸部分同學受過山域求生訓練，在確認迷路後決定暫不移動，集中飲用水及乾糧做好過夜準備，並由體力及經驗較佳的吳姓男同學尋找通訊良好地點，俟機向外求援。

▲搜救隊帶領下安全下山與警消人員會合。

吳男靠著頭燈穿越獸徑，幸運回到產業道路與外界取得聯繫，與搜救隊接觸後冷靜告知受困方位，警消隨即挺進山區約1公里，沿途以高音哨及喊聲相互呼應，最後在產業道路下方200公尺處，發現12名待援學生，馬上以大柴刀開路下切，雙方相遇非常興奮，在搜救隊引導下陸續下山。

吉安警消表示，疫情因素國內登山活動大幅增加，登山客如發現自己在山區迷失方向，大家要有「不要亂走」的概念，因為隨意亂走容易置身險地，增加搜救人員的難度，對於搜救人員來說，目標持續移動會造成我追你跑，若是踏入已經被搜索過的區域，就會減少被找到的機會，建議民眾山區活動避免落單，以免發生危險無人可協助求援。

