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戰鬥要從小開始教育！史上最硬教召　幼兒園童現場為召員打氣

記者翁伊森／嘉義報導

史上最硬教召邁入第6天課程！17日陸軍第十軍團步兵第257旅步四營實施7公里行軍訓練，行軍過程中，同時實施營戰備任務綜合演練，由集結地區行軍至靶場，由連長下達「遭敵警戒部隊襲擾」、「敵小部隊攻擊」、「遭遇毒氣」及「砲擊」等狀況處置，以磨練幹部指揮程序與強化召員戰鬥技能。而嘉義大埔美幼兒園的小朋友們，也特別到場幫召員加油打氣，讓戰鬥從小做起。

▲▼史上最硬教召第6天。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲史上最硬教召第6天。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼史上最硬教召第6天。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲史上最硬教召第6天，幼兒園幼童到場幫召員加油。（圖／記者翁伊森翻攝）

陸軍第十軍團指出，教育召集課程依國防部「處處皆戰場、時時都訓練」指導辦理，單位於嘉義地區靶場執行射擊訓練，同時就地實施戰術行軍，採循序漸進方式調整行軍距離，區分5公里、7公里及10公里之距離，逐次增加訓練強度。由於行軍為部隊主要運動方式之一，也是迅速接近與遠離敵人、發揚武器效能，獲致與擴張戰果之戰術行動，因此需透過精實訓練，提升部隊機動能力，俾保全後備部隊完整戰力。

▲▼史上最硬教召第6天。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼史上最硬教召第6天。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼史上最硬教召第6天。（圖／記者翁伊森翻攝）

257旅上士班長賴建維表示，第6天的訓練課程主要訓練部隊遭遇敵軍之處置與包圍等相關作為，而毒氣與砲擊訓練則是希望能訓練部隊在遭遇以上情況時，能正確使用防毒面具移動，以減少生理受損。

而召員副營長李仁杰少校也對此表示，退伍4年後重新再回到部隊生活的感覺真好，這也是他退伍至今第一次被召回，14天教召訓練相當扎實，從兵器訓練、實彈射擊到進入戰術位置等，相關單位的配套措施也都做得相當不錯，而與此同時俄烏兩國烽火連天，也讓召員們士氣相當高昂。

十軍團少將政戰主任詹國義也對此表示，此次教召是秉持先照顧弟兄在來訓練的原則執行，執行成效至今也都相當不錯，14天的課程設計增加射擊訓練過程、野外宿營與體驗戰術位置，讓召員能熟悉戰場整個環境，能應付各種狀況，這樣的訓練過程對後備戰力的提升有很大的幫助。

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