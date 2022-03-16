武界林道疑受地震影響大崩塌　4人登山隊受困一夜獲救

▲武界林道疑因地震崩塌，警方會同林管處巡山員救出4名受困山友（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣於14日晚間發生規模4地震，仁愛鄉武界林道疑受影響發生嚴重崩塌，導致4位山友於15日回程時受困、向外界求援；仁愛警分局和林務局南投林管處獲報後，今天上午共同派員趕往現場，將4人逐一小心帶過崩塌點、平安脫困，林管處也呼籲山友暫勿取道該林道、以策安全。

仁愛警分局指出，該行登山隊有2男2女共4人，4天前同赴仁愛鄉，從親愛村萬大林道入山、攀登干卓萬山等百岳，昨天取道法治村武界林道回程下山，未料行至4.5K處，即發現大量土石崩落擋道、大段路基也坍方，4人擔心勉強通過有墜谷之虞，於昨晚聯絡外界求援、並留在安全地點暫候。

武界派出所警員董千平、林務局南投林管處巡山員陳志光今天上午齊赴現場救援，在未坍方的完整路面上以巨石繫上繩索，再逐一帶著4人慢慢攀爬、通過滿是碎石斷壁的危險地帶，得以平安下山回家。

警方指出，武界林道4.5K處在去年7、8月的連續豪雨其間，就曾嚴重崩塌、多人受困求援，上邊坡狀況相當不穩定，前晚又發生規模4.0的淺層地震、震央在南投市和名間鄉間，該路段疑因此再度嚴重崩塌，所幸未釀不幸。