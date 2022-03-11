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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更生人阿凱首度網路直播接地氣　復歸社會貢獻一己

▲▼更生人阿凱，首次臉書直播叫賣。（圖／翻攝熊媽媽買菜網臉書）

▲更生人阿凱，首次臉書直播叫賣。（圖／翻攝熊媽媽買菜網臉書）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟為鼓勵更生人復歸社會，去年中安排更生人張登凱（簡稱阿凱）進入集團關企物流部門工作。阿凱努力融入工作環境中，11日更首度辦起網路直播，在臉書中販賣美味的食物。他感謝王令麟的協助與鼓勵，讓他可以更快回歸社會，貢獻一份心力。

阿凱的首度臉書直播，在11日中午12點開始，節目中他與2名主持人共同介紹多種美味的麵點料理包，之後又開始賣起巧克力和牛冷凍包裝。節目中3人一搭一唱，也不斷給出優惠的價格，觀賞直播的人數從一開始的十多人，逐漸向上攀升。

由於直播時間在中午時段，正是午餐時間，網友對於直播的回應頗為有趣「看起來好好吃」、「哇！感覺便宜實惠又好吃」、「流口水了」、「好划算」、「大家一起買起來」、「巧克力和牛 好特別喔！」特別的是，在阿凱身上完全不見生澀，未來指日可期。

曾因誤入歧途遭判17年有期徒刑的阿凱，去年6月假釋後的第3天，在七旬母親陪同下，前往東森集團總部與王令麟會面。王令麟特別在貴賓廳接見兩人，並致贈10萬元東森購物禮券，鼓勵阿凱要浴火重生。張母對於東森集團能給曾經誤入歧途的兒子一個機會，相當感動，特別叮囑他務必好好工作，回報社會。如今阿凱確實努力工作，融入社會，成為更生人復歸社會的最好例證；也不辜負總裁大哥王令麟與母親對他的期望。

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