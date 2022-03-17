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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨插旗馬祖　61歲「網紅老兵」陳竑任宣布角逐莒光鄉代

▲▼老兵陳竑任（達哥）參選莒光鄉民代表，爭取民進黨提名。（圖／翻攝自李問臉書）

▲老兵陳竑任宣布參選連江縣莒光鄉鄉民代表。（圖／翻攝自李問臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨連江縣（馬祖）黨部成立1年多，今年底將首度提名議員、鄉代、村長等基層公職，並陸續有馬祖青年、在地村長宣布爭取民進黨提名。黨部主委李問17日透過臉書分享，61歲的「老兵」陳竑任將爭取莒光鄉鄉民代表提名，他經營Facebook社團「我愛西莒」累積8千多位忠實社友，可說是在地另類「網紅」，「馬祖選舉充滿挑戰，但我們（指民進黨支持者們）相信政黨良性競爭、有效監督的理念，也相信能讓民主遍地開花」。

李問表示，這次選舉，民進黨預估將在馬祖提名大約10位候選人，在四鄉五島參選議員、鄉民代表、村長等職務，民進黨史上第一次在馬祖基層選舉提名，希望為馬祖注入新活水，為地方政治帶來更多良性競爭，施政資訊也更加公開透明，很高興見到已經有6位參選人公開宣布參選，爭取初選提名。

綽號「達哥」的陳竑任今天透過臉書宣布，要出來爭取民進黨的提名，參選莒光鄉的鄉代，他今年61歲了，就年紀而言，也算是一名老兵，自退伍後、2000年來到馬祖施做南竿機場，2001年再到西莒做派出所、馬路和整修軍方營區，也曾經至東莒施作大埔村的馬路工程、正泰養雞場等，「來到馬祖莒光生活和做工，至今也超過20年，馬祖可說是我的第二個家了」。

陳竑任談及，這20年下來，看到馬祖一直在發展，他覺得很高興，但回過頭看居住的西莒，相比四鄉五島的發展，西莒卻停滯不前，實在讓人感到落寞，尤其是，從南竿坐船回莒光的時候，看到旅客多半在東莒下船，往西莒的人沒剩幾位，甚至旅行團的人還直說：「西莒沒什麼好玩」，聽到這種話，他的心理就很難過。

因此，陳竑任8年前成立Facebook社團「我愛西莒」，至今已累積8千多位社友。他分享說，有許多曾經在西莒當過兵的人，都會進來社團看照片，也一直在互動留言，回憶起以前當兵的事情，講得很感動。

李問則表示，陳竑任是對馬祖有深厚感情的「新馬祖人」，日久他鄉變故鄉，現在老兵將踏上不同的戰場，再次出征前線，希望代表民進黨參選，為莒光帶來不同的理念，也為更多鄉親服務，陳這些年來投入軍事文化資產紀錄，不僅成為台師大東亞系研究計畫顧問，更透過自己的力量，主辦許多老兵返鄉活動，「馬祖選舉充滿挑戰，但我們相信政黨良性競爭、有效監督的理念，也相信能讓民主遍地開花」。

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