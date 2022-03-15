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七年級生以前「超怕老師」？ 網揭恐怖回憶：被打是日常

▲。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲七年級生網友表示，那時老師是像神一般的存在。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

實習記者廖翊慈／綜合報導

台中中一中師生衝突引發各界關注，掀起各界對校園師生關係的討論。一名七年級生的網友就表示，回顧在國中時期老師動不動就拳腳相向，當時身為學生的他不敢反抗，這些情形若是在現在，可能早就被舉發不適任，令他驚呼「六、七年級生的老師，根本跟神一樣存在」，引發網友熱議。

一名男網友在PTT上以「6、7年級小時候的老師是不是跟神一樣?」為題發文，表示受到近期台中中一中的事件影響，身為七年級生的他回顧起以前的學生生活，那時的老師根本是像神一般的存在，「回想起過去小學國中老師，動不動就是一巴掌過來，棍子到處亂銷，題目不會就是被當眾罵白癡智障，還有帶頭霸凌學生，下課還要幫老師打飯、洗碗、拿道具，甚至還有按摩的。」

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原PO回憶，「還記得小時候有一次，班上女同學忘記做蟯蟲貼紙，結果老師叫她在教室當場貼」，他感慨認為，現在8、9、10年級生根本無法體會，他們那時候的校園生活，「如果在現代那些老師早就被告公然侮辱跟傷害罪了」，直呼「六、七年級生的老師，根本跟神一樣存在」。

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▲原PO貼文引發網友回憶，感嘆「在學校被打根本是日常」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出隨即引發許多6、7年級生共鳴，紛紛寫下自己的校園回憶，「我國小的時候白目有被老師直接用腳踹的」、「那時候體罰還是當眾言語霸凌都是家常便飯」、「早期的父母還真的對教職員有盲目的敬畏」、「是家長當他們神，教訓自己小孩天經地義」、「我趴著被桃木劍反手打過屁股」、「無論男女 功課好功課差 都是終年全身瘀青」。

▲七年級生以前怎上課？網揭恐怖回憶。（圖／取自PTT）

▲▼網友分享恐怖校園回憶。（圖／取自PTT）

▲七年級生以前怎上課？網揭恐怖回憶。（圖／取自PTT）

 

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