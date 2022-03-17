福島強震「高速公路裂開」恐怖畫面曝！新幹線橋墩剝落　鋼筋露出

17日午前7時すぎに宮城県白石市の東北自動車道を撮影した映像では、路面に大きな亀裂が入っている様子が確認できます。— NHKニュース (@nhk_news) March 16, 2022
上下線ともに数十メートルにわたって何本も亀裂が入り、路肩の白線がずれてしまっています。https://t.co/7RtnF6jIS9#nhk_video pic.twitter.com/QGfhDlHsJO
記者吳美依／綜合報導
日本福島外海16日深夜發生規模7.4強震，官方統計目前至少4死97傷。NEXCO東日本（東日本高速公路總局）證實，高速公路宮城縣白石市路段出現道路龜裂狀況，正在搶修中，請民眾見諒。另外，NHK空拍直升機直擊，東北新幹線鐵道下方的橋墩裂開剝落，露出鋼筋。
▲NEXCO東日本證實，遭破壞的馬路正在搶修中。（圖／翻攝NEXCO東日本推特帳號）
NHK出動空拍直升機，於當地時間上午7時左右，來到宮城縣白石市的高速公路上方，竟發現巨大裂縫。報導指出，雙向車道都有長達數十米的裂痕，相關單位也證實路肩部分牆體斷裂，數名工人正在現場調查狀況。
やまびこ223号— ★たけちゃんさん★ (@117takecyanman) March 16, 2022
東北新幹線の脱線
17両中16両が脱線しているようです
※中継画面をキャプチャー#ひとことツイ pic.twitter.com/SLqwFULvnL
16日、福島駅と白石蔵王駅の間で脱線した東北新幹線下りの「やまびこ223号」。17日午前6時すぎに撮影した映像です。https://t.co/K3kZazqTzd— NHKニュース (@nhk_news) March 16, 2022
１両が大きく傾き、車両の連結部分がずれていることがわかります。また高架の真下にある橋脚の一部が大きくひび割れてはがれ落ちています。#nhk_video pic.twitter.com/HlsFC5xd5i
此外，東北新幹線「山彥號」233列車也發生出軌意外，16節車廂恐怖脫落，幸好75名乘客及3名工作人員沒有受傷。各大外媒空拍畫面顯示，事發地點、也就是福島站及白石藏站之間的橋墩剝落，露出鋼筋。
日本《河北新報》報導，「山彥號」當時正以時速275公里疾駛，一名47歲乘客驚恐表示，地震警報響起後，他從座位被甩到走道上，「我感覺身體飄浮在空中，已經做好死的準備。」另一名37歲上班族表示，由於地震劇烈晃動，整個車廂都在彈跳。
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