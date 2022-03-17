福島強震「高速公路裂開」恐怖畫面曝！新幹線橋墩剝落　鋼筋露出

記者吳美依／綜合報導

日本福島外海16日深夜發生規模7.4強震，官方統計目前至少4死97傷。NEXCO東日本（東日本高速公路總局）證實，高速公路宮城縣白石市路段出現道路龜裂狀況，正在搶修中，請民眾見諒。另外，NHK空拍直升機直擊，東北新幹線鐵道下方的橋墩裂開剝落，露出鋼筋。

▲NEXCO東日本證實，遭破壞的馬路正在搶修中。（圖／翻攝NEXCO東日本推特帳號）

NHK出動空拍直升機，於當地時間上午7時左右，來到宮城縣白石市的高速公路上方，竟發現巨大裂縫。報導指出，雙向車道都有長達數十米的裂痕，相關單位也證實路肩部分牆體斷裂，數名工人正在現場調查狀況。

此外，東北新幹線「山彥號」233列車也發生出軌意外，16節車廂恐怖脫落，幸好75名乘客及3名工作人員沒有受傷。各大外媒空拍畫面顯示，事發地點、也就是福島站及白石藏站之間的橋墩剝落，露出鋼筋。

日本《河北新報》報導，「山彥號」當時正以時速275公里疾駛，一名47歲乘客驚恐表示，地震警報響起後，他從座位被甩到走道上，「我感覺身體飄浮在空中，已經做好死的準備。」另一名37歲上班族表示，由於地震劇烈晃動，整個車廂都在彈跳。

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