福島強震「新幹線車廂內翻覆」驚悚片曝！　乘客有死的覺悟

記者吳美依／綜合報導
日本福島外海16日深夜發生規模7.4強震，NHK最新統計至少2死126傷，東北新幹線233號列車當時正以時速275公里疾駛，也發生恐怖出軌意外，乘客驚恐表示，當時已經「做好死的覺悟」，車廂內驚悚影片也在社群媒體上流傳。
▲福島強震導致新幹線出軌。（圖／翻攝YouTube頻道YTKAHOKUSHIMPO）
日本《河北新報》報導，一名47歲乘客回憶，地震警報響起後，他從座位被甩到走道上，「我感覺身體飄浮在空中，已經做好了死的準備。」他透露，地震過後，自己在停電、沒有暖氣的車廂內待了大約4小時，「天氣又黑又冷。」另一名37歲上班族表示，由於地震劇烈晃動，整個車廂都在彈跳。
▲日本網友分享東京地震後的停電景象。（圖／翻攝推特@lrlrxxyy）
地震也導致關東地區210萬戶停電，網友「えぬまったん」在推特分享東京都文京區的俯瞰照，只見停電地區漆黑一片，與電力正常、燈火通明的地區形成鮮明對比，彷彿是「兩個世界」，也吸引超過10萬人觀看驚呼，「真是不可思議的景象……。」
「えぬまったん」稍後po出影片補充說明，由於市區陷入一片黑暗，警察已迅速出動、指揮交通。網友們留言，「喂！出大事了啊！」、「好像地面上出現一個大洞。」許多人紛紛回報各地供電狀況，「我朋友跟我說，他那裡只差一條街而已，就完全沒有停電了，是因為供電網絡的關係嗎？」
弟がバイクで帰宅中にリアルタイムで地震があって停電に遭遇した瞬間。これは怖い、映画やん。 pic.twitter.com/UmdRaIfy2c— Sho Yamaguchi (@yamashomove) March 16, 2022
網友「Sho Yamaguchi」也在留言區分享影片，他的弟弟騎摩托車回家路上，正好碰上震後停電的瞬間，只見原本明亮的道路兩側瞬間伸手不見五指，「這太可怕了，就跟電影一樣！」
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