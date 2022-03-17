福島強震「新幹線車廂內翻覆」驚悚片曝！　乘客有死的覺悟

記者吳美依／綜合報導

日本福島外海16日深夜發生規模7.4強震，NHK最新統計至少2死126傷，東北新幹線233號列車當時正以時速275公里疾駛，也發生恐怖出軌意外，乘客驚恐表示，當時已經「做好死的覺悟」，車廂內驚悚影片也在社群媒體上流傳。

▲福島強震導致新幹線出軌。（圖／翻攝YouTube頻道YTKAHOKUSHIMPO）



日本《河北新報》報導，一名47歲乘客回憶，地震警報響起後，他從座位被甩到走道上，「我感覺身體飄浮在空中，已經做好了死的準備。」他透露，地震過後，自己在停電、沒有暖氣的車廂內待了大約4小時，「天氣又黑又冷。」另一名37歲上班族表示，由於地震劇烈晃動，整個車廂都在彈跳。

▲日本網友分享東京地震後的停電景象。（圖／翻攝推特@lrlrxxyy）

地震也導致關東地區210萬戶停電，網友「えぬまったん」在推特分享東京都文京區的俯瞰照，只見停電地區漆黑一片，與電力正常、燈火通明的地區形成鮮明對比，彷彿是「兩個世界」，也吸引超過10萬人觀看驚呼，「真是不可思議的景象……。」

「えぬまったん」稍後po出影片補充說明，由於市區陷入一片黑暗，警察已迅速出動、指揮交通。網友們留言，「喂！出大事了啊！」、「好像地面上出現一個大洞。」許多人紛紛回報各地供電狀況，「我朋友跟我說，他那裡只差一條街而已，就完全沒有停電了，是因為供電網絡的關係嗎？」

網友「Sho Yamaguchi」也在留言區分享影片，他的弟弟騎摩托車回家路上，正好碰上震後停電的瞬間，只見原本明亮的道路兩側瞬間伸手不見五指，「這太可怕了，就跟電影一樣！」

福島規模7.4強震 日本氣象廳研判可能是「311大地震餘震」