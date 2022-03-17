換囚成功！烏市長被捕5天後獲釋　澤倫斯基致電：很高興你活著

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭東南部梅利托波爾市（Melitopol）市長日前遭俄軍「逮捕」，強換一名魁儡女市長上任，烏克蘭總統高級助理16日表示，經過換囚之後已將民選市長費德洛夫（Ivan Fedorov）救回，烏方以9名士兵作為交換代價。

▲澤倫斯基和獲釋的費德洛夫通話。（圖／翻攝推特）

BBC報導，烏克蘭總統高級助理稍早表示，費德洛夫在一場行動中被俄軍釋放，之後證實該行動為換囚，烏方以9名2002年到2003年出生的俄軍士兵為代價，換取費德洛夫。

烏克蘭官方在推特PO出一段影片，總統澤倫斯基正在和被釋放的費德洛夫通話，表示「很高興聽到你活生生的聲音」。費德洛夫感謝總統「沒有放棄我」，並表示他需要靜養1到2天，「然後我會為你效力，為取得我們的勝利做出貢獻。」

▲俄軍任命的魁儡市長丹尼爾琴科宣布播放俄羅斯電視頻道。（圖／翻攝自梅利托波爾市長辦公室發布影片）

9名俄軍士兵年紀約在19歲到20歲之間，符合義務役兵役年齡；此前普丁曾因國際與國內壓力承諾不會再派義務役士兵上前線。然而不確定9名士兵軍階以及是否為志願役或義務役。

梅利托波爾市在俄軍圍城攻擊下陷落，俄軍隨即任命前市議員丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）擔任市長，被外界認為是親俄傀儡政權。這名新市長13日公開表示，《俄羅斯電視頻道》將在當地開始播送節目。

除了費德洛夫以外，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特發文指控，第聶伯羅魯德內（Dniprorudne）的市長馬特維耶夫（Yevhen Matveyev）13日也遭俄軍綁架。