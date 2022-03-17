普丁認了遭制裁「通膨失業率上升」　怒嗆西方休想瓦解俄羅斯





▲俄羅斯總統普丁表示，俄羅斯不會被西方擊垮。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁16日表示俄羅斯會完成在烏克蘭的目標，並表示西方想要獨霸全球瓦解俄羅斯的企圖是不會成功的，不過他也坦承，西方制裁將造成俄羅斯通膨和失業人口上升，必須要對經濟結構進行改動。

綜合外電報導，普丁16日和各部會首長們進行講話，畫面透過國營媒體向全國播送，這是普丁對烏開戰以來首次承認俄羅斯正遭受西方制裁的痛苦，但堅持表示俄羅斯會頂住制裁壓力。

普丁表示西方諸國想要看到俄羅斯虛弱不振，所以違背區域誠信，透過把俄羅斯逐出歐洲理事會來達到目的。當天稍早歐洲理事會大會因俄國入侵烏克蘭，以216票同意、0票反對、3票棄權的壓倒性票數，通過將俄羅斯逐出歐理會的裁定。

普丁說若歐洲以為俄羅斯會就此倒下，「那他們根本不了解我們的歷史和人民」。他接著坦承在西方制裁下，俄國通膨和失業人口會上升，但也指出國家經濟結構必須做出改變，但他承諾會在過程中保護好廣大家庭和孩童，不過並沒有細說在遭制裁下的相關保護措施。

美國為首的西方國家在俄烏戰前就已警告，普丁會製造藉口讓入侵烏克蘭看起來師出有名，之後透過多次「軍演」名義已將大量人員和武器裝備部署在烏克蘭邊境的普丁，就宣稱烏克蘭對俄裔人口種族屠殺、新納粹猖獗，以及國家安全為由，下令侵犯烏克蘭。

本月16日是普丁下令入侵第21天，他反過來指控西方才是利用俄烏衝突當作藉口，達成對俄羅斯大加制裁的目的，「西方甚至不隱藏他們的目標，就是要把整個俄羅斯經濟，每個俄羅斯人都搞垮。」

普丁此前不斷聲稱因烏克蘭境內存在新納粹勢力，並指控民選首長是新納粹分子的一員，致力於在烏東分離主義地區對俄裔人口實行種族滅絕，以此當作用兵烏克蘭的藉口。現在他再宣稱在可預見的未來，烏克蘭首都基輔（Kyiv）內的「新納粹分子」可能會持有「大規模的毀滅性武器」，而他們的目標，「當然，就是俄羅斯。」