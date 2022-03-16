橋畔看人釣魚太入神...男3層樓高墜落！一關鍵因素保命

▲汐止區江北二橋16日清晨發生一起男子觀看釣客釣魚卻不慎墜橋意外事件。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

16日上午9時許新北市汐止區江北二橋發生一男子墜橋事件，一名21歲的蔡姓男子當時從該橋樑跌落，遭其他民眾發現後緊急打119通知消防局救護人員前來救人，新北市消防局出動包含汐止、社后、秀峰3個分隊8輛各式救災救護車輛到場救援，所幸蔡男意識尚稱清楚。

▲汐止區江北二橋16日清晨發生一起男子觀看釣客釣魚卻不慎墜橋意外事件。（圖／記者張君豪翻攝）

新北消防局表示，由於該男子在橋上看人釣魚，卻不甚失足墜落橋畔9米邊坡，在旁釣客目擊隨即報警救人，消防人員出動救災車輛將人從邊坡吊起送醫，所幸蔡男意識尚稱清楚，主訴腰部疼痛，救護人員將他送往台北市內湖三總醫院急救。

根據轄區警方調查，當時蔡男在江北二橋觀看民眾釣魚，可能因未注意橋旁護欄情況，直接墜橋但並未落水掉落堤防邊坡，所幸河堤草叢提供緩衝讓蔡男撿回一命。

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