打造慢經濟產業　台東《自然醒慢活祭》春季號療癒登場

▲台東《自然醒慢活祭》春季號療癒登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

打造台東慢經濟產業，由台東縣政府主辦的《自然醒慢活祭》於去年底在杉原灣海灘揭開序幕，成功打響身心靈休閒美學品牌，今年將一連舉辦春、夏、秋、冬四季系列活動，於16日舉辦首場春季號記者會。

饒慶鈴說明，近年受到疫情影響，民眾的身心壓力都需要緩解，而台東向來以「真善美」吸引各地旅人，是讓身心靈放鬆的最好空間，縣府推出《自然醒慢活祭》計畫，希望能為全國人民以各個專業的療癒課程，帶來美好的心靈充電效果，集合在台東一起打造「慢」品牌。

《自然醒慢活祭》透過不同季節主題活動，邀請對身心靈有興趣或需求的民眾，踏上台東這片土地感受安定、安心的力量。今年度起將於春、夏、秋、冬四季規劃60場次身心靈主題療癒體驗課程，有興趣民眾可上自然醒慢活祭臉書https://www.facebook.com/TaitungSpiritFestival及IG追蹤taitungspiritfestival，期盼吸引全國各地熱愛身心靈活動人士參與。

社會處指出，2022年是《自然醒慢活祭》元年，除了結合在地身心靈講師、社區團體、發展協會等單位合作，共同發展地方產業及提升地方創生能量，也邀請身心靈健康平臺ness wellness合作宣傳，將台東的慢活與靈性氣質放大，推廣專屬台東的身心靈品牌。一年四季活動主題包括：春季號《花草茶香的鼻尖紓壓》、夏季號《電子音療的四肢解放》、秋季號《放之自然的五感覺醒》、冬季號《被窩中的腦內甦活》。每季號與不同社區團體或發展協會合作，針對不同場域設計療癒工作坊、紓壓音樂會、心靈市集及藝術共創區。