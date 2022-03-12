　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

他選議員布條標語只掛「我是媽媽的兒子」　背後原因曝光！

▲▼時代力量高雄市鳳山區市議員參選人顧崇德日前掛上選舉宣傳布條，但上頭寫著「我是媽媽的兒子」格外引人注目。（圖／翻攝自顧崇德鳳山市議員候選人粉專）

▲時代力量高雄市鳳山區市議員參選人顧崇德日前掛上選舉宣傳布條，但上頭寫著「我是媽媽的兒子」格外引人注目。（圖／翻攝自顧崇德鳳山市議員候選人粉專）

記者賴文萱／高雄報導

時代力量高雄市鳳山區市議員參選人顧崇德日前掛上選舉宣傳布條，但上頭寫著「我是媽媽的兒子」格外引人注目。他指出，許多選舉看板上都會寫著我是誰誰誰的兒子女兒，在一般青年眼裡說不出來的怪，強調政治不該成為家族的私產，乾淨政治從擺脫家族世襲開始。

顧崇德在臉書指出，不知道大家有沒有發現，許多選舉看板都會寫，我是誰誰誰的兒子女兒，然後配上一句slogon還有名字，在我們這種一般青年眼裡，說不出來的怪。你爸媽是誰，跟你的好壞有何關係？為什麼要因為你爸媽是誰，我就該支持你？你的政見呢？現在政治是比血統還是比政見？

他進一步說，仔細搜尋，其實很難從這些政二代的臉書、看板、文宣上清楚看到他們想做出什麼改變，想對地方做出什麼貢獻，那為什麼要支持政二代，就因為他爸媽是誰嗎？

▲▼時代力量高雄市鳳山區市議員參選人顧崇德日前掛上選舉宣傳布條，但上頭寫著「我是媽媽的兒子」格外引人注目。（圖／翻攝自顧崇德鳳山市議員候選人粉專）

▲顧崇德強調，政治不該成為家族的私產，乾淨政治從擺脫家族世襲開始，每個人都是爸媽的兒子。（圖／翻攝自顧崇德鳳山市議員候選人粉專）

「政二代本身是一個中性詞彙，只代表了你的家人曾經是政治人物，就僅此而已」，顧崇德說，他認為政治最後還是要回歸理念的比較，而非血統的輸贏。每個人都是誰的兒子女兒，不要在打著爸媽的旗號要別人支持你了，完整交代你的政治理想，告訴大家為何你是一個更好的選擇，比起爸媽是誰都重要。

最後，顧崇德強調，政治不該成為家族的私產，乾淨政治從擺脫家族世襲開始，每個人都是爸媽的兒子。而該篇PO文底下也引來支持者留言稱讚「這樣diss，水」、「我現在看到標榜誰誰誰兒子或女兒的，都很危險！」、「這個必須推」、「這個超級高級酸」、「支持透明政治」。

►太閃！快把墨鏡戴起來

ET快訊
肉圓店「隨便湯」一碗50！他領到餐點臉綠了
住1晚就被趕走！小倆口家當遭扔出租屋處　房東1句話讓警搖頭
未婚夫脫褲「突竄濃烈異味」　她哭翻手機崩潰了
外國網紅爆發「離台潮」　日YouTuber揭8內幕：很麻煩
擎天崗水牛疑遭十字弓射擊！箭插入鼻喉　陽管處：再晚兩天會死
快訊／台南晚間再傳停電　台電回應了
快訊／汪小菲發文「祝福徐熙媛幸福」！　首度提及張穎穎回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快上網！「桃園好市乘雙券」登記倒數　抽中200元變2000元

台南傳5區停電！市長黃偉哲說重話　台電：路燈開關故障無關設備改善工程

表彰優秀農民！富里鄉推動有機農業　加入里山倡議

他選議員布條標語只掛「我是媽媽的兒子」　背後原因曝光！

高雄前鎮、小港初選激戰　高雄青力挺素人黃雍琇拚出線

為鄉親祈福！徐榛蔚3跪12叩首　1天參拜14間宮廟

奧運羽球金牌搭檔麟洋配　擔任2022報稅宣傳大使

雲林樹木銀行正式啟用　4.5公頃暫置工程讓遷移木繼續養護

感享受大自然！3代同遊太魯閣　2梯次各14戶家庭有機會

台東植樹結合森活市集　3600株苗木不到10分鐘索取一空

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

【聲林之王3】EP13 精華｜柏霖引吭高歌《Apologize》 神氣活現 徐佳瑩：神乎其技 ｜庾澄慶 徐佳瑩 張震嶽 林宥嘉 蕭敬騰 Lulu｜Jungle Voice 3

快上網！「桃園好市乘雙券」登記倒數　抽中200元變2000元

台南傳5區停電！市長黃偉哲說重話　台電：路燈開關故障無關設備改善工程

表彰優秀農民！富里鄉推動有機農業　加入里山倡議

他選議員布條標語只掛「我是媽媽的兒子」　背後原因曝光！

高雄前鎮、小港初選激戰　高雄青力挺素人黃雍琇拚出線

為鄉親祈福！徐榛蔚3跪12叩首　1天參拜14間宮廟

奧運羽球金牌搭檔麟洋配　擔任2022報稅宣傳大使

雲林樹木銀行正式啟用　4.5公頃暫置工程讓遷移木繼續養護

感享受大自然！3代同遊太魯閣　2梯次各14戶家庭有機會

台東植樹結合森活市集　3600株苗木不到10分鐘索取一空

強調「決勝意志」　味全新投教分享冠軍心法

烏克蘭祭出重賞！　俄軍戰機飛官「投誠」就給100萬美元

營養師教「食物份量」計算法！肉類用手指測、每日至少3份

快上網！「桃園好市乘雙券」登記倒數　抽中200元變2000元

肉圓店「隨便湯」一碗50！他收「整碗蔬菜」臉秒綠…網揭原因被讚爆

回憶王建民拚回大聯盟　味全新投教印象深刻

《惡之心》哈士奇男深夜姦殺8女！韓「最帥殺人魔」長相公開

交往10年…王瞳結婚1年怨「艾成心冷掉」　吳宗憲一聽突破盲點了！

顏值再高也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因

台南傳5區停電！市長黃偉哲說重話　台電：路燈開關故障無關設備改善工程

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

地方熱門新聞

嚴抓高雄式騎法　24hrs又開出1043張罰單

台南傳5區停電！市長黃偉哲說重話

台南購物輕豪宅2名得主出爐

台南關廟區住宅火警2孩童脫困

三芝櫻花生命園區　植存人數大幅攀升

成功嶺同梯教召　「戰力強」小鮮肉14人報到集合　

洪秀柱批選民「不用腦筋」　高市綠營選將轟

他選議員布條只掛「我是媽媽的兒子」

台3線鹿田段攔查取締改裝車輛

學甲戰警揪出毒犯起安毒

孫抱嬤倒省道路旁待救無援　警緊急伸援手

明起搭渡輪送「旗津券」100元　發放時間地點一次看

嘉義瑞里浪漫山城紫藤花初開　日女星代言

高雄青力挺素人黃雍琇拚出線

更多熱門

相關新聞

時代力量提名31議員候選人　資訊工程師、人權律師入列

時代力量提名31議員候選人　資訊工程師、人權律師入列

備戰2022地方選舉，時代力量11日舉行第二波「時代力量2022地方公職人員選舉提名記者會」，公布基隆、新北、台北、台中、嘉義以及高雄議員候選人佈局，其中，2018年曾參選新北三蘆市議員的陳志明轉戰台北港湖區，改由在軟體開發領域頗具盛名的王景弘（綽號TonyQ）參選，曾參與長榮空服員工會律師團的律師陳愷閎則將代表時力參選基隆市議員。

憂通膨壓垮學校營養午餐　王婉諭：訂專法建立議價機制

憂通膨壓垮學校營養午餐　王婉諭：訂專法建立議價機制

1場停電3種版本　時力批台電導致人民恐慌

1場停電3種版本　時力批台電導致人民恐慌

時力提生理用品免徵稅　喚醒正視月經貧窮

時力提生理用品免徵稅　喚醒正視月經貧窮

時力主張恢復1年徵兵制　女性納入義務參與

時力主張恢復1年徵兵制　女性納入義務參與

關鍵字：

時代力量顧崇德

讀者迴響

熱門新聞

網紅直播炫「逼妻生2孩」！驚見是失蹤10年女大生

被俘俄兵被媽告知「自己戰死」返家將槍決

鳳梨曝砲友數量！全不戴套：先懷孕先娶誰

台中女大生考試昏睡！就醫一聽崩潰提告

具俊曄爆紅卻拒單飛「全為截肢隊友」！生子故事惹哭人

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

中一中師暴走：還在牽亡魂　3分鐘對話曝

中一中音樂課介紹牽亡魂師生互嗆　校方作出回應

徐媽「不肯見具俊曄」傳回南韓！　韓網一面倒力挺大S

夫妻年薪200萬「她想信貸買房」！網見存款傻了

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

快訊／國道一號南下366.9K　7車嚴重追撞

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面