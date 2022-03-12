他選議員布條標語只掛「我是媽媽的兒子」　背後原因曝光！

▲時代力量高雄市鳳山區市議員參選人顧崇德日前掛上選舉宣傳布條，但上頭寫著「我是媽媽的兒子」格外引人注目。（圖／翻攝自顧崇德鳳山市議員候選人粉專）

記者賴文萱／高雄報導

時代力量高雄市鳳山區市議員參選人顧崇德日前掛上選舉宣傳布條，但上頭寫著「我是媽媽的兒子」格外引人注目。他指出，許多選舉看板上都會寫著我是誰誰誰的兒子女兒，在一般青年眼裡說不出來的怪，強調政治不該成為家族的私產，乾淨政治從擺脫家族世襲開始。

顧崇德在臉書指出，不知道大家有沒有發現，許多選舉看板都會寫，我是誰誰誰的兒子女兒，然後配上一句slogon還有名字，在我們這種一般青年眼裡，說不出來的怪。你爸媽是誰，跟你的好壞有何關係？為什麼要因為你爸媽是誰，我就該支持你？你的政見呢？現在政治是比血統還是比政見？

他進一步說，仔細搜尋，其實很難從這些政二代的臉書、看板、文宣上清楚看到他們想做出什麼改變，想對地方做出什麼貢獻，那為什麼要支持政二代，就因為他爸媽是誰嗎？

▲顧崇德強調，政治不該成為家族的私產，乾淨政治從擺脫家族世襲開始，每個人都是爸媽的兒子。（圖／翻攝自顧崇德鳳山市議員候選人粉專）

「政二代本身是一個中性詞彙，只代表了你的家人曾經是政治人物，就僅此而已」，顧崇德說，他認為政治最後還是要回歸理念的比較，而非血統的輸贏。每個人都是誰的兒子女兒，不要在打著爸媽的旗號要別人支持你了，完整交代你的政治理想，告訴大家為何你是一個更好的選擇，比起爸媽是誰都重要。



最後，顧崇德強調，政治不該成為家族的私產，乾淨政治從擺脫家族世襲開始，每個人都是爸媽的兒子。而該篇PO文底下也引來支持者留言稱讚「這樣diss，水」、「我現在看到標榜誰誰誰兒子或女兒的，都很危險！」、「這個必須推」、「這個超級高級酸」、「支持透明政治」。