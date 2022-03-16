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桃機停電被疑「誰寫的爛劇本」！「2工人」遭收押　檢方說話了

▲桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，涉案的鍾姓男子（前）與徐姓男子(後)被航警局人員移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，涉案的鍾姓男子（前）與徐姓男子被航警局人員移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場第二航廈3月11日發生斷電事件，事後航警局查出是遭人為破壞剪斷，循線拘捕涉案的鍾姓、徐姓男子到案，2人辯稱缺錢花用才以油壓剪破壞電纜線企圖變賣牟利，未料卻引發航廈大停電；北市新黨籍市議員侯漢廷在臉書貼文諷刺「誰寫的爛劇本！不讀書真的很可怕」，對此，偵辦的桃園地檢署強調，檢察官偵辦此案，一切以證據判斷，對外界傳言與猜測均不予評論。

▲針對桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，航警局事後發現現場有具油壓剪證物卡在電纜線上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，航警局事後發現現場有具油壓剪證物卡在電纜線上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園機場二航廈本月11日發生斷電事件，航警局鎖定2名機場施工人員利用專業機具破壞電纜線，結果造成機場營運異常與設備損毀，事後循線查獲鍾姓與徐姓2名男子到案，2人到案後坦承犯案，更辯稱是缺錢花用才動歪腦筋想剪斷電纜線變賣，未料卻引起航廈大停電。

▲航警局將涉案2嫌移送桃園地檢署偵辦，承辦檢察官事後向桃園地院聲押獲准。（圖／記者沈繼昌攝）

▲航警局將涉案2嫌移送桃園地檢署偵辦，承辦檢察官事後向桃園地院聲押獲准。（圖／記者沈繼昌攝）

針對此案，桃園地檢署指派肅貪組檢察官洪榮甫指揮，檢方昨天複訊至傍晚，認為2人涉犯民用航空法第101條、刑法第321條加重竊盜等罪嫌，因嫌疑重大且有反覆實施之虞，將2人向桃園地院聲請羈押禁見；桃園地院法官昨天深夜召開聲押庭，法官考量，鍾、徐2人曾有多次竊盜前科，這次竟在桃園機場航廈竊取電䌫線，嚴重危及飛航安全，犯罪情節重大，有事實足認有反覆實施同一竊盜犯罪之虞，裁定2人收押禁見並停止通信。

▲針對桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，台北市新黨籍市議員侯漢廷在臉書諷刺「誰寫的爛劇本！不讀書真的很可怕」。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

▲針對桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，台北市新黨籍市議員侯漢廷在臉書諷刺「誰寫的爛劇本！不讀書真的很可怕」。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

台北市新黨籍市議員侯漢廷昨天在臉書上貼文，不曉得到底是誰想出「油壓剪剪高壓電纜」爛劇本，希望放這種風聲的人可以出來親自示範，「然後我看到綠色陣營一堆人在喊人為破壞、台灣有第五縱隊…蒼天啊，不讀書真的很可怕。」侯漢廷還說，剪開高壓電纜「只會被電擊灼傷爆炸好嗎」？到底是誰有這種能力，偷偷摸摸跑到桃機剪電纜，還真的剪成功，「天生神力啊」。

對此，桃園地檢署今天表示，承辦檢察官偵辦此案，一切均以證據判斷，對於外界傳言和猜測，本署不予評論；但據了解，承辦檢察官複訊時曾反覆詢問2嫌為何以此方式剪斷電纜線，但2嫌始終解釋只是想變賣電纜線賺錢，目前檢方只能指揮航警局尋找是否有新證據。

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