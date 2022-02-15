民眾黨提「台南侯漢廷」選議員　本尊酸：祝盲目反中的盜版當選

▲江品璁、侯漢廷。（圖／翻攝江品璁、侯漢廷臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民眾黨15日舉辦「民眾慶元宵，各國大不同」記者會，宣傳出席人員時，標榜台南市永康區議員參選人江品璁為「台南侯漢廷」，對此，侯漢廷本尊回應，江品璁對兩岸既有23項協議由來全然無知，採取盲目反中路線，雙方智商、情商差異極大，取名叫「盜版侯漢廷」，比較符合實情。

針對「台南侯漢廷」掀起關注，江品璁表示，並不是自己取的，只是之前有很多人說他長得像侯漢廷，「我跟侯漢廷的政治理念完全不一樣，我從來不相信共產黨說的任何話。」他也認為，如果台灣跟中國未來沒有在民主、平等、互相承認下，沒有對談的空間，他表示自己跟侯漢廷也不認識，不便有其他交集，並強調：「江品璁就是江品璁，不需要做侯漢廷。」

對於民眾黨候選人的綽號是台南侯漢廷，侯漢廷表示，感謝民眾黨對我的肯定，認為提名侯漢廷是正面形象，也希望士林北投大家繼續票投真正侯漢廷。有人來蹭，是好事，謝謝民眾黨。

至於說自己毫不知情，未免蹭太大，採訪通知早發出，難道民眾黨如此不尊重候選人意見？從政者首要誠實，而不是為蹭而不擇手段。

江品璁說「兩岸沒有在民主平等互相承認的架構下，沒有對談的空間。」，對此，侯漢廷表示，此話不僅打臉民眾黨主席柯文哲的雙城論壇，也對過去小三通、大三通、兩岸既有23項協議由來全然無知。

侯漢廷指出，要在台南選，採取盲目反中路線，自己可以理解，但也太小看台南鄉親的智慧。因此從外表、智商、情商看來，不是戴眼鏡戴口罩就叫像侯漢廷，我認為雙方差異極大，也請不要再用我的名字了，或者取名叫「盜版侯漢廷」，比較符合實情。

侯漢廷表示，新人需要炒新聞、拉知名度，鑒於自己和民眾黨少數朋友交情，「我也回應此文，提高他的曝光度，祝福『盜版侯漢廷』江品璁年底選舉高票當選！」