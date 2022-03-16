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500元就有機會圓夢成為青埔人　「2021桃園購物節」千萬好宅開箱

▲「2021桃園購物節」千萬好宅開箱

▲「2021桃園購物節」第二間「青埔好宅」開箱。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2021桃園購物節」登錄金額逾123億元，壓軸大獎第二間「青埔好宅」16日於青埔開箱。市長鄭文燦指出，市值1,767萬的青埔好宅位於「國際金融雙星」大樓，空間約37坪，格局為2房2廳2衛浴，距高鐵站僅約6分鐘的步行距離，整體生活及交通機能方便，歡迎國人踴躍來桃園旅遊消費，500元就有機會圓夢成為青埔人。▲「2021桃園購物節」千萬好宅開箱

市長鄭文燦表示，2021桃園購物節壓軸好禮青埔好宅今日開箱，由威均建設、大清建設機構、宜雄建築、宜誠團隊、興富發建設、樺龍集團、新潤興業業務部等7大深耕桃園的開發商聯名贊助。▲「2021桃園購物節」千萬好宅開箱

在2021年10月22日至2022年3月31日活動期間，民眾在桃園市只要有單筆消費滿500元的發票，便可至活動官網登錄取得抽獎資格，登錄時間至4月7日止，不限市民均可登錄抽獎。目前活動登錄筆數逾300萬筆，總金額已達123億元。桃園購物節共計超過2,000個獎項、總價值突破8,000萬元，送出的好宅更是全國總價值最高、環境最佳、品質最好，目前尚有青埔、小檜溪千萬好宅各1間、6輛汽車、20多輛電動機車、HONDA重機、iPhone 13、GARMIN手錶等尚未抽出，另加碼日韓機票、5,000元生活禮券、金牌好棧四季住宿券等超過百萬獎品，盼帶動疫後經濟復甦，找回消費信心。

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