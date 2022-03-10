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買最後一餐「有人突插隊」　孫女奔醫院見爺爺急救：唯一親人走了

▲▼奶奶、外婆、長輩、祖母。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲替爺爺買烤肉飯，結果回到醫院，發現爺爺正在急救中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「插隊讓我差點看不到家人最後一面。」一名女網友哭訴，與爺爺相依為命，週二（8日）突然接到病危通知，爺爺躺在病床上表示想吃烤肉飯，為了不想讓爺爺留下遺憾，原PO便衝去店家，無奈就快輪到她時，前面突然蹦出一位白衣女子，導致原PO又多等了一下，怎料回到醫院後，發現爺爺正在急救中。

一名女網友在Dcard傷心表示，突然收到爺爺的病危通知，原PO趕去醫院時，爺爺精神看起來不錯，但腦中卻閃過不祥預感，「明明應該高興的，但想起醫生說過...有可能是迴光返照的現象」，原PO忍著不哭，只能努力露出微笑與老人家話家常。

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接近中午時，爺爺突然嘴饞喊話，「想吃一中街的烤肉飯」，當下原PO安撫爺爺等出院再吃，結果爺爺突然一臉失落，原PO突然轉念想著，「他從來沒有要求過什麼」，下秒她握著爺爺的手，並喊話「請等我一下，我馬上回來！」

原PO三步併兩步，趕緊衝到店家，結果中午生意太好，店外人潮大排長龍，好不容易要輪到原PO時，怎料一位白衣女子莫名現身，悠哉地走到前面的女生旁邊，「很順理成章的插隊，點餐時還拖了一下時間。」

由於當下每分每秒都很寶貴，原PO心慌卻又無可奈何，只能苦等前面的餐點做完，再輪到她點烤肉飯，「我很著急不想讓爺爺等太久， 一拿到飯又飆車回醫院...到醫院時 我突然心臟很痛，一路快走到爺爺病房，到的時候，映入眼簾的是，爺爺正在急救。」

當下，原PO內心已徹底崩塌，看著爺爺剩下一口氣，努力爭著眼睛看著原PO，「 我緊緊握著他的手，他走了，唯一的家人走了，我該怎麼辦？」

面對失去家人的椎心之痛，原PO淚流滿面直呼，因為那位白衣女生插隊，害得她差點無法見爺爺最後一面。事後，原PO找出與爺爺的訊息，發現在店家排隊時，一邊與爺爺回報快買到烤肉飯了，其中一張人潮照片，恰好拍到插隊的白衣女，「就這麼剛好插隊，剛好進入我的鏡頭裡。」

文章貼出後，底下網友也撻伐插隊行徑，同時也安慰原PO能走出傷痛，「沒品，插隊真的很沒家教，節哀順變」、「我相信妳爺爺在天上一定會保佑妳的，因為妳很善良！妳要保重，好好照顧自己知道嗎 」、「插隊真的是顯得某些人素質很差欸」、「是你應該要喝斥她不要插隊！插隊真的不只沒品，也很沒道德」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友安慰原PO節哀。（圖／翻攝Dcard）

不過有網友客觀認為，「弱弱問，如果不是插隊，是一起的朋友先來排隊呢？何況就算兩個人站，那也可能一個人負責點而已，另一個人站旁邊完全沒影響」、「我也疑問？因為後來才來的那個女生是走到前面排隊的女生旁邊，那應該是認識的吧？有沒有可能只是先去停車或上廁所，後來再一起會合呢？」

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