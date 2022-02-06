　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

不想接LINE電話！「按隱藏1鍵」系統自動擋掉　好友完全不知道

▲▼看手機,滑手機,無奈,沮喪,失望,落寞。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲有些人不喜歡接聽LINE電話。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會透過LINE來聯繫情感，不過有些人只喜歡透過文字來傳送訊息，並不想要接聽電話，要怎麼樣才能解決這個問題呢？事實上，只要在LINE的設定中按下1鍵，系統不但可以自動擋下電話，而且好友也不會知道這件事。

如果不想被LINE電話打擾，用戶可以從LINE主頁的左上角進入「設定」頁面，接著點按「一般」選項中的「通話」，將第一個「開啟語音通話功能」關閉即可。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲關閉「語音通話功能」就不會被電話干擾了。（圖／記者曾筠淇翻攝）

「語音通話功能」系統預設為開啟狀態，所以如果不想接聽電話，就必須手動設定。值得一提的是，若關閉此功能，除了無法接聽電話，「也無法接收未接來電的訊息」。

《ETtoday新聞雲》實際測試該功能，關閉以後，如有人打LINE電話，聊天室視窗會顯示「XXX（好友名字）來電。但『開啟語音通話功能』目前為關閉狀態，故無法接聽。」

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲撥打方不會知道對方關閉語音通話功能。（圖／記者曾筠淇翻攝）

至於撥打LINE電話的一方，螢幕畫面則與平時撥打時顯示的一樣，掛斷電話後只會顯示「取消」，並不會知道對方已經將語音通話功能關閉了。

您可能感興趣...

►LINE「這功能」超多人愛用！　過來人翻白眼：看到就煩

►LINE超占空間「卡到爆」　官方曝1招成功瘦身：只要按一鍵

►聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂：不打就怪怪的

►810元就能入手Kate Spade皮件

ET快訊
女駕駛被導航「帶進水溝裡」！闖小巷慘側翻　輪胎懸空卡死
虎年「財運如虎添翼」生肖TOP3　第1名獲利機率高
彩券行女員工騙走阿伯5000！IG炫耀被肉搜　老闆娘傻眼回應
迷信婆婆下禁令「女兒3歲前不准回娘家」！名醫1招神反擊
《華燈初上3》被狂猜重拍結局！林心如親解答
快訊／春節大紅包17人抱走100萬！大樂透初六槓龜　下期衝1
不想接LINE電話！「按隱藏1鍵」系統自動擋掉　好友完全不知

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

不想接LINE電話！「按隱藏1鍵」系統自動擋掉　好友完全不知道

專利證實Apple Car研發中！　天窗有這功能別人不准抄　

果粉紅包錢存起來！　蘋果2022年10大新品總整理一次看

iPhone出現「耳機模式」沒聲音？　簡單5招快速自救

蘋果認MacBook Pro螢幕過熱災情　官方「5招解決法」看這裡

iPhone SE 3支援5G成最實惠蘋果手機　分析師預期「將吸10億安卓用戶」

彭博：蘋果3月8日發表最便宜iPhone SE 3 　新iPad Air、Mac同步亮相

卷軸螢幕、AR眼鏡　外媒盤點「新概念」科技產品

新用戶必看！　Apple Watch十個實用技巧快學起來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

林俊傑新加坡金沙路邊突擊開唱！　《當你》經典歌...自彈自唱《恭喜恭喜》

俊昊穿龍袍跳《我們家》露犯規微笑　寵《衣袖》妹妹：公主大人吃飽沒♥

轉頭見喪屍！媽被嚇壞 汪睡到「折腰90度＋翻白眼」

不想接LINE電話！「按隱藏1鍵」系統自動擋掉　好友完全不知道

專利證實Apple Car研發中！　天窗有這功能別人不准抄　

果粉紅包錢存起來！　蘋果2022年10大新品總整理一次看

iPhone出現「耳機模式」沒聲音？　簡單5招快速自救

蘋果認MacBook Pro螢幕過熱災情　官方「5招解決法」看這裡

iPhone SE 3支援5G成最實惠蘋果手機　分析師預期「將吸10億安卓用戶」

彭博：蘋果3月8日發表最便宜iPhone SE 3 　新iPad Air、Mac同步亮相

卷軸螢幕、AR眼鏡　外媒盤點「新概念」科技產品

新用戶必看！　Apple Watch十個實用技巧快學起來

柴犬、Karsa瞄準四強？盤點台灣選手們所待隊伍在LPL能走多遠

鴻海泰國電動車廠　最快2024第一季量產

過年在家沒事就學起來！忙碌上班族也能學的「懶系投資法」悠哉讓報酬極大化

KIA電動車「EV6 GT-Line」Q2在台上市！正式售價讓人很期待

228之後吸收羅力　富邦之外其他球團的考量

「帥哥董座」鈺創盧超群駐顏有術　凍齡方法大公開

穀保二刀流林盛恩為旅外鋪路　鐵血教官父親當溫暖後盾

心形氣球束飛上錶耍浪漫　高調示愛面盤鑲彩寶秀LOVE

碰「這2敏感部位」慾望秒激起！專家推爆：很多人沒試過

楊千霈「對質女兒1小時」泛淚懊悔　講道理代替懲罰：她心留印記

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

3C家電熱門新聞

果粉紅包錢存起來！　蘋果2022年10大新品總整理一次看

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

iPhone出現「耳機模式」沒聲音？　簡單5招快速自救

蘋果認MacBook Pro螢幕過熱災情　官方「5招解決法」看這裡

廖科溢愛上「Sony BRAVIA X90J」

專利證實Apple Car研發中！　天窗有這功能別人不准抄

彭博：蘋果3月8日發表最便宜iPhone SE 3 　新iPad Air、Mac同步亮相

Google地圖8大實用撇步公開

iPhone SE 3支援5G成最實惠蘋果手機　分析師預期「將吸10億安卓用戶」

進口文件洩iPhone SE3超甜價！網敲碗「萬元有找」

iPhone新功能等到了！網更新實測：真的爽

iPhone 14全系列售價曝光！　最小機型6.1吋「2.3萬元有找」

LINE「3方法」挖出舊帳　這招最狠一按露餡

更多熱門

相關新聞

隱藏版大公開！　LINE「6款免費貼圖」限時下載

隱藏版大公開！　LINE「6款免費貼圖」限時下載

LINE Store本周僅上架1組《LINE VOOM × 貓先生與朋友們》免費貼圖，不過有批踢踢網友熱心分享5組未架上「隱藏版貼圖」，其中包括《新光三越 x 包大山》、《LINE熊大農場-哈囉兔兔的農場生活》、《LINE購物直播 x 桔醬 貝果》等，只要加入好友或解鎖任務即可免費下載。

新春拜年超實用！　LINE「12組免費貼圖」快下載

新春拜年超實用！　LINE「12組免費貼圖」快下載

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

LINE大貓貓鬧春串門趣　2022新年活動全攻略

LINE大貓貓鬧春串門趣　2022新年活動全攻略

手機一堆不明來電　女回撥中了5億元

手機一堆不明來電　女回撥中了5億元

關鍵字：

LINE電話語音通話

讀者迴響

熱門新聞

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

威力彩上看9.1億　4星座、4生肖有望發了

知名手搖店員「煮鍋泡髒鞋」！超噁畫面曝

《華燈3》為何不上線？網瘋猜：結局重拍

2022還有6大連假　看攻略「爽休9天」玩爆

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

納豆恐留後遺症「需長期復健」　復原進度曝光

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

她初二出門買菜「離奇失蹤」慘變河中浮屍

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

4大超商「開工咖啡優惠」先看！

更多

最夯影音

更多
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來
乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面