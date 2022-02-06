不想接LINE電話！「按隱藏1鍵」系統自動擋掉　好友完全不知道

▲有些人不喜歡接聽LINE電話。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會透過LINE來聯繫情感，不過有些人只喜歡透過文字來傳送訊息，並不想要接聽電話，要怎麼樣才能解決這個問題呢？事實上，只要在LINE的設定中按下1鍵，系統不但可以自動擋下電話，而且好友也不會知道這件事。

如果不想被LINE電話打擾，用戶可以從LINE主頁的左上角進入「設定」頁面，接著點按「一般」選項中的「通話」，將第一個「開啟語音通話功能」關閉即可。

▲關閉「語音通話功能」就不會被電話干擾了。（圖／記者曾筠淇翻攝）

「語音通話功能」系統預設為開啟狀態，所以如果不想接聽電話，就必須手動設定。值得一提的是，若關閉此功能，除了無法接聽電話，「也無法接收未接來電的訊息」。

《ETtoday新聞雲》實際測試該功能，關閉以後，如有人打LINE電話，聊天室視窗會顯示「XXX（好友名字）來電。但『開啟語音通話功能』目前為關閉狀態，故無法接聽。」

▲撥打方不會知道對方關閉語音通話功能。（圖／記者曾筠淇翻攝）

至於撥打LINE電話的一方，螢幕畫面則與平時撥打時顯示的一樣，掛斷電話後只會顯示「取消」，並不會知道對方已經將語音通話功能關閉了。

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