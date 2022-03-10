投資群組狂響超惱人　他用這招「翻群」4千人讚：功德無量

▲通訊軟體上的投資群組十分惱人。（示意圖／達志影像／示意圖）



記者崔子柔／綜合報導

通訊軟體可說是現代人的「生活必需品」，不過近年來也充斥不少投資、推銷群組，甚至還出現詐騙騷擾等內容，讓人相當困擾，一名網友有天對此紛擾感到不滿，將整個群組的成員踢除洩憤，「真的蠻好玩的」。

原PO昨（9）日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他在開車時被加進股票群組裡，手機不斷響起讓他很不滿，「後來想到有人說把所有人都踢出去，嗯～真的蠻好玩的」。

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▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



從截圖中可見，原PO將Line群組「征服股海」的成員一一踢出，最後只剩下他一個人，只要他退出就等同於成功「翻群」。

文章吸引超過4千300多名網友按讚，並紛紛留言表示，「上次我踢太慢，結果被管理員踢出去」、「我都一直複製貼上心經，然後就被踢了」、「你這個動作救了很多人，功德無量」、「你給我了好棒的點子」、「我是直接把群主踢出去」。

不過也有人擔心，「翻群可能有法律相關責任」、「還是自己退出就好」，《東森新媒體ETtoday》先前報導，士林地檢署檢察官蔡東利指出，Line群組的使用，在功能上並沒有管理者與一般成員的區別，人人都具有管理者之權限。也就是說，Line一開始就授予每個群組內之成員，可以操作自己使用之電腦或手機，來新增或刪除成員內權限，因此群組內之成員既有刪除其他成員之權限，在一般情況下就不會因為將其他成員踢出群組而成立犯罪。