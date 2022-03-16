誤信LINE群「股市航海王」投資　屏東男31萬及時保住了

▲內埔警分局員警及行員及時阻止廖男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉廖姓男子到銀行臨櫃匯款，行員查覺有異詢問，他吞吞吐吐，行員發現不動聲色報警，得知原來他在通訊軟體被詐騙集團誘騙高獲利投資，及時阻止他被騙31萬元。

日前內埔所接到華南銀行內埔分行報案，指遇到廖姓客戶臨櫃匯款，主動詢問其匯款目的，未料廖男支支吾吾難以解釋用途，最終向行員表示投資之用。

銀行行員一聽，心知有異，便不動聲色聯絡警方到場。員警到場詢問事發經過，廖姓男子於LINE通訊軟體某群組內，見有網友分享投資股票獲利信以為真，向網友詢問如何投資，對方眼見大魚上入港，先是要求廖姓男子匯款新台幣5萬元，廖男對詐騙集團的話術信以為真，便興沖沖至華南銀行要先匯款新台幣5萬元後，隨後再匯26萬元到其他不同戶頭。

還好，內埔分局先前再三向轄區內金融機構宣導臨櫃匯款主動關心計畫，並向櫃員多方宣導常見的詐騙特徵。行員也機警地發現假投資正為詐騙常見手段；警方隨後向廖男說明股票市場為風險市場，投資並非保本獲利，千萬不可輕易相信未領有投信或投顧人員執照之人，向其銷售其投資心法。

廖男聽聞警方的分析後，驚覺自已遭他人所詐，險些再度匯款給詐騙集團新台幣31萬元，一再向警方及行員道謝。

分局長莊順智除表揚兩名員警積極、熱心協助民眾避免民眾受騙，也呼籲時下詐騙集團猖獗，各種詐騙手法五花八門，民眾切莫輕易相信，如有疑慮可撥打165詐騙專線或110尋求警方協助，避免被騙。