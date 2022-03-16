2021年台南搶救到院前心肺功能停止康復出院87人　頒發生命之星獎座及獎勵金

▲台南市消防局特16日頒發到院前心肺功能停止成功救活，並康復出院之救護人員生命之星獎座及台南市消友會提供之工作獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局特16日頒發到院前心肺功能停止成功救活，並康復出院之救護人員生命之星獎座及台南市消友會提供之工作獎勵金，除獎勵勤務中心線上指導民眾執行CPR進行急救外，更鼓勵救護人員實施高品質心肺復甦術，及時將患者從鬼門關拉回之案件。

市長黃偉哲表示，2021年台南市到院前心肺功能停止病患共計1437人，成功康復出院共87人，成功守護了87個幸福美滿家庭。台南市於2021年於12月22日成立第一座救護品管教育中心啟用，模擬真實情境訓練提升救護品質。「做得更好，過得更好」一直是市府團隊的目標，消防局的院前急救成功率雖然逐年攀升，但好還要更好，不僅要思索如何把人救回來，還要致力於提高患者預後的情形，繼續守護市民的生命安全。

消防局局長李明峯感謝市長黃偉哲的支持，並且表示因為救護工作與民眾的生命、健康息息相關，成功將到院前心肺功能停止的患者救活是非常神聖的工作，很感謝救護人員的辛勞，特別於局務會議頒發生命之星獎座鼓勵辛勞。

台南市消友會理事長許叙超表示，消防工作包羅萬象而緊急救護更是非常神聖，能夠成功挽救患者生命更是市民之福，很感謝李明峯局長帶領的團隊為市民的健康把關。