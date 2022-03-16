俄武器運輸艦通過日本津輕海峽　可運導彈等武器

▲俄羅斯海軍1艘可搬運導彈的武器運輸艦14日通過津輕海峽。（圖／翻攝自推特／@ModJapan_jp）



文／中央社

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）表示，俄羅斯海軍1艘可搬運導彈的武器運輸艦14日通過津輕海峽，從太平洋向西航行進入日本海。

日本共同社報導，海上自衛隊14日上午9時左右，在青森縣下北半島尻屋崎東北偏東約70公里處，發現俄羅斯的武器運輸艦，隨後駛入津輕海峽。

這艘武器運輸艦甲板上有起重機，可將導彈運上其他艦艇或卸貨至岸上。

本月10日至11日俄羅斯海軍無畏級驅逐艦等10艘艦艇也曾通過津輕海峽；隨後14日凌晨，俄羅斯海軍的潛艦等6艘軍艦通過日本北海道宗谷海峽。日本防衛省正分析俄羅斯方面的意圖。

日本內閣官房長官松野博一昨天在記者會上表示，俄國海軍艦艇相繼通過津輕海峽及宗谷海峽，在日本周邊活動愈加頻繁，日方已透過外交途徑向俄國表達「重大憂慮」。