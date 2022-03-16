她腹痛送醫竟是「肝臟」被吃掉三分之一！　醫取出3.5公分巨蟲噁炸

▲俸女的檢查畫面。（圖／翻攝自看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少民眾喜歡吃沙拉、涼拌菜，大陸廣西一名女子近日就因出現上腹脹痛、噁心到醫院求診。出乎意料的是，醫生竟從她的肝臟內發現一條寄生蟲，而她的肝臟已經被吃掉三分之一！

據《看看新聞》報導，桂林全州的俸女近日因不明原因的上腹脹痛、惡心，前往解放軍第924醫院消化內科就診。經過內鏡的ERCP診療，醫生驚訝地發現，俸女的肝臟已經被寄生蟲吃掉三分之一，肝內外膽管也廣泛受損。

▲從俸女體內取出一條超大的肝巨片形吸蟲。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生很快從俸女的肝臟內找到一條寄生蟲。這條寄生蟲體狀似魚形，大小約3.5X2.0公分，取出來後還能游動且仍然具有破壞力。

肝膽胰外科副主任醫師賀偉解釋道，「巨片吸蟲病是一個比較少見的寄生蟲病，主要是通過我們飲食上吃那種水生植物，一般是沒有清洗乾淨或者是沒有煮熟，我們叫生食水生植物以後感染的」，從俸女體內取出的不是肝吸蟲，也不是薑片蟲，而是肝巨片形吸蟲，牠的個頭要比肝吸蟲大上好幾倍。

報導指出，肝巨片形吸蟲目前在全世界的醫學文獻中也不多，大陸國內未見報導，目前只有土耳其、伊朗等地報導過，但蟲體也遠沒有俸女體內的這條這麼大。

賀偉表示，肝巨片形吸蟲的幼蟲通過小腸通過腸道然後進入腹腔，最後到達肝臟，長大後會在局部形成包塊，甚至堵塞肝內的血管或膽管，引起一系列的症狀。

▲醫師提醒，民眾平時注意飲食衛生，慎吃不潔生食。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生說，肝巨片形吸蟲一旦在人體內寄生，將大量吸收宿主營養，同時還會分泌毒素，造成宿主溶血等，對人體危害巨大，而牠可能就是從水生植物中內進入人體。

醫生提醒，諸如蔥花、荸薺（馬蹄）、特別是生魚腥草比較容易粘上肝巨片形吸蟲的蟲卵，該寄生蟲對人體的破壞性大，毒性較強，病情隱匿，極難診斷，建議民眾平時注意飲食衛生，慎吃不潔生食。