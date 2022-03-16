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大陸 大陸焦點 特派現場

陸3天增萬例本土個案　疫情預計4月初受控「累計3.5萬人染疫」

▲吉林長春民眾連夜進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

▲吉林長春民眾連夜進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情嚴峻，3天累計新增本土個案破萬例。蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統預測，大陸本輪疫情將於4月初得到控制，預計累計感染約3.5萬人。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友則強調，要堅持「動態清零」，疫情未來幾周就一定能明顯受控。

綜合陸媒報導，吳尊友近日指出，由於大陸疫情主要以傳播速度較高、症狀輕微的Omicron變種毒株為主，加上大部分民眾已接種疫苗，導致患者難以被發現，增加動態清零難度，不過與周邊國家相比已是巨大成功。

他表示，動態清零仍然是控制這次疫情的總方針，但需要防控措施更加敏感反應；只要堅持嚴防死守不鬆懈，落實常態化防控措施，疫情未來幾周就一定能明顯受控。

▲▼ 大陸疫情預測 。（圖／蘭州大學）

▲蘭州大學預測疫情走勢  。（圖／蘭州大學）

另外，蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統的初步預測結果顯示，在當前政府採取的及時、有效的管控措施下，大陸本輪疫情預計將於2022年4月初得到控制，預計累計感染約3.5萬人。

預測組表示，雖然大陸本輪疫情是自武漢疫情以來最嚴重的本土疫情，但只要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針不動搖、不放鬆，定能很快控制住疫情。

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