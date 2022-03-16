陸疫情遍地開花！再增3053本土感染　孫春蘭坐鎮吉林：最吃勁階段

▲吉林疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸本土疫情在多省市持續蔓延，15日新增本土確診1860例、本土無症狀感染1194例，累計3054人染疫。吉林作為此次疫情重災區，15日新增1139例本土確診個案，大陸國務院副總理孫春蘭繼續在當地督戰防控，強調當前吉林疫情防控正處在最吃勁的關鍵階段。

據大陸國家衛健委通報，15日新增1952例確診，本土病例佔1860例，分別是吉林1456例，其中長春市1044例、吉林市393例、四平市11例、延邊朝鮮族自治州7例、白城市1例；山東75例，其中青島市35例、濱州市14例、淄博市8例、德州市8例、威海市7例、臨沂市2例、煙台市1例；廣東59例，其中深圳市55例、韶關市1例、珠海市1例、東莞市1例、中山市1例；天津51例；河北38例；遼寧32例；陝西28例；浙江23例；福建23例；黑龍江15例；江蘇13例；重慶11例；北京9例；雲南6例；上海5例；廣西5例；甘肅5例；安徽2例；貴州2例；湖北1例；湖南1例。

本土確診中含53例由無症狀感染者轉為確診病例，分別是吉林21例、山東21例、天津4例、福建2例、重慶2例、江蘇1例、廣東1例、甘肅1例。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例，在上海。

無症狀患者方面，15日新增1388例，其中本土佔1194例，吉林數量最多達397例，接著是河北239例、上海197例、山東105例、江蘇60例、廣東54例、雲南32例、廣西20例、天津17例、甘肅16例、福建15例、遼寧12例、黑龍江11例、浙江6例、安徽5例、江西3例、重慶3例、北京1例、內蒙古1例。

▲吉林方艙醫院。（圖／CFP）

據吉林政府網消息，大陸國務院副總理孫春蘭繼續在吉林省督戰疫情防控。她強調，當前吉林疫情防控正處在最吃勁的關鍵階段，要抓住當前疫情防控重點，盯住重點區域和重點人群，制定專項攻堅方案，堅決遏制住疫情蔓延勢頭。

她接著指出，要分析查找工作中的問題和漏洞，採取堅決果斷措施，從嚴從緊抓好各項防控工作；要加強採、送、檢、報各環節的組織和銜接，精準高效抓好核酸篩查，有序組織實施檢測，確保不漏一人、應檢盡檢、保質保量，合理使用抗原檢測，盡快摸清底數等。