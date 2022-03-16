桃機申請美國「境外預先通關」卡關　吳釗燮自豪：台灣安全做太好

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

有關台灣申請加入美國「境外預先通關計畫」卡關，外交部長吳釗燮16日表示，主要是台灣在安全方面做得非常好，「美國認為我們這邊沒有任何安全的威脅，所以他們覺得要去處理其他的地方」，不過外交部仍然會繼續推動，持續向美國積極爭取。

媒體報導，我方以桃園機場為申請人，曾在2020年至2021年間找美國顧問公司遊說國會、行政部門，爭取美方批准在桃園國際機場設立境外入境審查點，耗資上百萬。美方最終仍以運量不夠大為由，暫不考慮台灣申請案。

立法院外交及國防委員會16日邀請吳釗燮列席報告業務概況，並備質詢。民進黨立委羅致政質詢時提及，桃園機場申設美國「境外預先通關」卡關，卻未見外交部有任何說明或釐清，詢問推動進度為何。

吳釗燮回應，台灣在上一輪的審查沒有過關，理由是因為台灣在安全這一方面做得非常好，「美國認為我們這邊沒有任何安全的威脅，所以他們覺得要去處理其他的地方」，所以目前沒有通過。

羅致政追問，如果是因為台灣太安全，所以申設沒有通過，那未來是否還要繼續推動。吳釗燮回應，因為台灣做得非常好，美國國土安全部急於處理一些可能有安全威脅的地方，「他們希望能夠建置安全」。

羅致政質疑，如果從民眾的角度來講，加快通關的程序，反而因為台灣太安全所以不需要，「所以不安全一點比較好，不是很奇怪嗎？」吳釗燮則說，外交部仍然在積極爭取當中。

吳釗燮說明，有關人員往來的安全方面，台灣能夠盡到責任，美方也認可這種說法，而除了美國國土安全部目前尚未積極討論，「其他相關單位都認為台灣應該在名單上」。