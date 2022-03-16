飼料高漲+俄烏戰爭　雞農撐不住！養雞協會理事長喊話中央

▲飼料高漲彰化蛋農快撐不住了。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

農委會為了解決蛋荒，原祭出「2+3」補助，也就是產地價漲2元至每台斤36.5元，蛋農還可獲每台斤3元，15日回歸市場機制，批發價直漲2元，中華民國養雞協會理事長陳國村坦言，台灣飼料價格由去年每公斤10元飆漲到15元，近日加上俄烏戰爭，影響黃豆、小麥、玉米等飼料原物料供應，已經嚴重衝擊到養雞業者。

陳吉仲日前指出，中南部天氣開始好轉，所以產量陸續開始增加，1月換羽200萬隻的蛋母雞加入生產行列，可以提高每天超過5000箱，100萬顆，能讓更多雞蛋往北部調度，3月底會有500多萬進口雞蛋，加上現在中南部天氣好，保證3月中恢復正常。

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陳國村表示，彰化縣是全台最大雞蛋產地，冬天氣候變化大，已經有不少雞隻死於禽流感，如今蛋量已經漸漸恢復正常供應，但飼料價格由去年每公斤10元飆漲至15元，如今再加上俄烏戰事影響下，飼料黃豆、小麥、玉米等飼料原物料供應，更是一大難題。

陳國村指出，在飼料及民生物資不斷高漲下，如今農委會又喊出將再調漲0.5元，真的會嚴重影響養雞業者生計，也請政府能想出對策，而農業處長邱奕志也對中央喊話，面對國外進口黃豆、玉米等飼料價格高升，也請政府能提供公糧暫時因應。