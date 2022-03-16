向少年求歡因「照騙」被打槍　現役軍人怒搶手機強拍裸照

▲軍人使用「照騙」在網路認識15歲少年，求歡遭拒後惱羞強拍裸照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

黃姓現役軍人使用同性交友軟體認識了一名15歲少年，並相約出來「做愛做的事」，但少年一到約定地點發現黃姓軍人本人跟網路上照片不符，覺得被照「騙」了，於是拒絕發生關係，沒想到黃男竟惱羞成怒，搶走少年的手機，還強行拍下裸照。新竹地院審後依成年人故意對少年犯搶奪罪、強制罪，2罪皆判有期徒刑6月，另涉強拍少年猥褻照片罪嫌，因黃男手機內容全遭清空、查無少年裸照，獲不起訴。

判決書指出，28歲黃姓男子於陸軍第三地區支援指揮部服役時，使用同性戀者、跨性別者等的交友平台「Hornet」，認識了一名15歲少年，進而約在新竹竹北市某偏僻處見面，黃男先是以通訊軟體要求少年脫下衣服走到一旁的小路，但黃男出現後，少年覺得對方長相與網路照片有太大落差，不願意與黃男進行性行為，不料黃男看到少年如此反應後惱羞成怒，竟出手搶走少年手機，並用自己手機強拍少年裸照。

黃男於警詢時表示，他拍下少年裸照是為了報警，但對方求他不要，他才沒有報案，照片也沒有留存；但偵查時又改口說拍裸照僅是為了自己欣賞，向少年說「手機拿來」，少年也主動伸手交付手機。警方認為黃男前後所述不一，但黃男手機已遭恢復原廠設定，沒有發現少年裸照，於是強拍少年猥褻照片部分不予起訴。

新竹地院審視黃男未有刑事紀錄，素行尚稱良好，被告後坦承犯行、態度尚可，且已將少年手機歸還，犯罪所生危害已有減低，就黃男搶奪手機部分，認觸犯成年人故意對少年犯搶奪罪、強制罪，2罪各判有期徒刑6月，皆可易科罰金。