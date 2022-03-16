167→177！實習男醫師咬牙動「斷腿增高手術」　一圓高挑型男夢 　

▲男醫師砸了500萬日幣（約新台幣120萬元），成功變身高挑帥哥。（圖／推特／@Gen_ilizarov）



記者王佩翊／編譯

身高真的是硬傷嗎？許多人都認為，長相不滿意可以整形，但如果身高太矮，恐怕就無法拯救。不過國外流傳一項增高手術，靠著將病患的腿打斷來重新長高，然而因為風險極高，因此即使擁有吸引人的效果，也未能成為風潮。日本就有一名身高僅167公分的醫師親自飛往東歐國家亞美尼亞進行這項手術，沒想到短短5個月就長了10公分，成為177公分的高挑型男。

根據《文春Online》報導，這名醫師叫做Gen，他國中時因為看了一部電影，偶然得知斷骨增高手術，當時對身高感到自卑的他，便開始上網尋找相關資料。直到他出了社會，成為實習醫師後，還是無法放棄這個夢想，因此存了500萬日幣（約新台幣120萬元），毅然決然地在2018年5月出發前往亞美尼亞。

Gen強調，其實在日本也有這項手術，但是因為「想要長高」的理由不符合保險的受理對象，因此手術金額非常高昂。他的雙腿一共有4個地方動了手術，由於術後無法馬上行走，有一定時間不能自理生活，整體的手術費、療養費、復健期的滯留費用以及各項日常生活支出，都是一筆驚人的費用，如果是在日本至少要花費1500萬日幣至2000萬日幣（約新台幣362萬至483萬元），整整是亞美尼亞的3至4倍。

被問到是否曾經擔心手術失敗，他直言，其實沒什麼好擔心的，因為術前已經確實地收集了各項必要的資訊，他深知這是一項可行的手術，而且沒什麼大不了的，於是就開始認真存錢，想著只要存到錢，隨時都可以啟程。

當時27歲的Gen在抵達亞美尼亞的6天後住進醫院，隔天便開始第一次的手術，斷骨增高手術一共要進行4次手術，包含切斷骨頭與拔釘手術，前3次手術分別將雙腳的4個地方切開。為了手術與復健，他一共在亞美尼亞待了5個月，直到同年10月才回到日本。

Gen在2020年重新回到亞美尼亞動手術，拔除埋在體內的骨釘。經過多年的努力，他終於從167公分長高到177公分，現在的他也更有自信了，人生更改變了不少。受惠於這項手術的他，發現大家對於斷骨增高術還是有一些偏見，因此積極開設YouTube頻道與推特帳號，向網友說明並解釋這項手術，前陣子還上了節目，再度引發關注。

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