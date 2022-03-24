快訊／北韓「踩紅線」射洲際彈道飛彈　南韓陸海空齊射飛彈反制

▲ 北韓24日試射疑似火星-17型的洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／編譯

北韓24日下午朝日本海發射洲際彈道飛彈（ICBM），墜落北海道渡島半島西方約150公里處的日本海海域。韓媒最新消息指出，北韓發射洲際彈道飛彈已經「越過紅線」，令朝鮮半島情勢陷入緊張，南韓軍方隨即採取相應軍事措施，陸海空齊射實彈反制。

《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部24日說明，北韓於當地時間下午2時34分（台灣1時34分）自平壤順安機場發射1枚長程彈道飛彈，目前研判為北韓2020年10月10日在勞動黨成立75周年閱兵式上首度公開的洲際飛彈「火星-17」，飛行高度超過6200公里，射程約1080公里，為北韓時隔4年4個月發射最高級別的洲際飛彈。南韓總統文在寅稍早主持國安會議譴責，北韓領導人金正恩此舉相當於親手撕毀2018年4月承諾不射洲際飛彈的諾言。

南韓軍方為反制北韓武力示威，隨即於當地時間下午4時25分（台灣3時25分）自日本海發射1枚「玄武-2」地對地導彈、1枚ATACMS戰術用短程地對地導彈、1枚「海星-2」艦對地導彈及2枚聯合直接攻擊彈藥（JDAM），以實彈射擊作為回應。韓軍強調，北韓拒絕與國際社會對話，強行發射洲際彈道飛彈，是對南韓軍方及韓美同盟的重大挑釁，對此表達強烈譴責。

此前，北韓曾於2017年11月試射洲際彈道飛彈「火星-15」，南韓軍方隨即動用「玄武-2」等以陸海空實彈射擊回敬。

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