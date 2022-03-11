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營養師推薦：高纖豆漿7+7計畫　搭配應援禮盒跟活動超有趣

圖、文／統一企業提供

經過尾牙、過年、春酒、連假的大吃大喝後，許多上班族不免俗開始痛定思痛找出最適合自己的飲食與運動方法。然而很多人會選擇速成、激烈的方式進行飲食管理，或者平日未養成運動習慣，一下子做出超乎體能負荷的課程。結果不忍飢餓、信心打擊，想要放棄的念頭沒幾天油然而生。跟據專業營養師趙函穎多年的門診經驗，開始計畫的第三天會萌生退意、甚至在第五天剛好碰到一周的假期後直接放棄，讓整個計畫宣告失敗，因此，專業營養師與統一陽光共同規畫並推薦「高纖豆漿7+7計畫」，透過與統一陽光高纖豆漿結合的飲食方式，搭配適度的運動，以溫和且漸進讓上班族迎戰倦怠，成功恢復好自信。

統一陽光　高纖豆漿7+7計畫 #不挨餓不麻煩
為期兩周的計畫整體原則尊崇「不挨餓、不麻煩」，餐前先喝高纖豆漿，讓自己不因過度飢餓而吃更多，每餐增加原型食物比例，並注意營養均衡、少甜食及油炸物。尤其忙碌上班族或是在外求學、不便自理三餐的學生最容易產生飲食習慣倦怠，建議可從超商中隨手可得的高纖豆漿、輕食下手，如統一陽光無加糖高纖豆漿＋地瓜、有肉類的沙拉＋地瓜都是不錯的搭配。

第一週(前7日)調整食量：在容易多吃的午餐或晚餐前，先飲用高纖豆漿，藉由不用挨餓、漸進的方式調整春節大吃大喝養出的大食量。
第二週(後7日)搭配運動：開始漸進式加上適度運動加速新陳代謝，飲食上以高纖豆漿、高蔬果、優質蛋白質與少油、少糖的輕食規劃，減少負擔。

最後營養師更指出高纖豆漿7+7計畫的飲食建議，都可以在便利商店購買，非常適合忙碌的上班族或外食族，不用囤貨、自己耗時間動手。

▲▼ 統一陽光 。（圖／品牌提供）

統一陽光設計「高纖豆漿7+7計畫應援禮盒」，陪你度過倦怠期！
想要在飲食控制的路上不孤單，統一陽光進一步設計了高纖豆漿7+7計畫應援禮盒，陪伴每個在這條路上的小夥伴們，高纖豆漿放大版外形超級可愛，讓人非常期待裡面的好物。第一層打開好像高級香水的倒數月曆，首七日每天都有實用的鼓勵標語，陪你度過計畫初期。打開第二層也超有國外進口卡片的質感，還有一個陽光高纖豆漿跟妳Say Hello!，仔細一看，有營養師歸類出四大要點：

1. 飲食準則：少油、少鹽、少糖、高纖維
2. 運動規劃：一週三日、每次30分鐘的適度運動(做家事也算喲!)
3. 其他妙招：計畫過程中，每天也要飲用足夠的水份
4. 絕對禁忌：千萬不能餓肚子或節食，免得造成反效果

▲▼ 統一陽光 。（圖／品牌提供）▲▼ 統一陽光 。（圖／品牌提供）

第三層更有超級時用的小物，陪伴小夥伴們一起度過辛苦的飲食控制時期，加油巾、好繩器、好水壺，超級實用，小編先拿起跳繩，第一天先不要太要求自己(誤)，跳個10分鐘暖身一下，希望可以朝向每天30分邁進。毛巾不僅快乾方便，水壺裝滿水放在包包的重量也剛剛好。這三個實用的應援神器，讓小編愛不釋手！

▲▼ 統一陽光 。（圖／品牌提供）

高纖豆漿7+7計畫 #不挨餓多喝水多走動
營養師也貼心分享其他高纖豆漿7+7計畫更順利執行的小撇步！
1. 不挨餓：少油鹽糖高纖維，不餓肚子不節食，避免飲食習慣惰性上身
2. 多喝水：攝取足量水分幫助新陳代謝
3. 多走動：日常多走動，能站就不坐。不規劃過度勉強的運動計畫，將運動時段配合早中晚作息，切分每次10分鐘，無痛養成動起來。若運動量增加或開始肌力訓練，運動後補充低糖高纖豆漿，蛋白質能幫助肌肉組織生長。
4. 低糖高纖豆漿取代手搖飲，漸進式無痛降低精緻糖分攝取

▲▼ 統一陽光 。（圖／品牌提供）

統一陽光在粉紅瑜珈派對，邀妳一起來動一動！
除了飲食規畫建議以及送給小夥伴們超可愛的應援禮盒外，統一陽光將於3/19、3/20亮麗現身在統一時代百貨台北店的粉紅瑜珈派對啦！除了派對現場有超多體驗活動外，更有統一陽光高纖體驗的攤位，可以參與攤位小遊戲並抽出超級可愛的粉紅小啞鈴，歡迎每一個在飲食控制之路上的小夥伴一起來體驗吧！

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關鍵字：

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