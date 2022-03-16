隨時多工者容易分心！6個心法培養深度工作力，先學會「暫停專注」

文／職場人

雖然斜槓、多專業的人才趨勢越來越盛，但和「多工」卻是截然不同的，根據《Deep Work深度工作力》一書指出隨時多工者無法過濾無關緊要的事、無法管理工作記憶，且長期處於分心狀態，他們習慣把大腦中很多不相干的部分用於手上的工作，職場人亦是如此嗎？

▲隨時多工者更容易分心。（圖／pixabay，下同）

「一旦你的大腦習慣隨時回應、習慣分心，就難以擺脫癮頭，即便在你想要『專注』的時候。」如果你生活中每一刻潛在的無聊，例如必須排隊等五分鐘，或坐在餐廳等待朋友，都用快速瀏覽智慧型手機來紓解，那麼你的大腦線路很可能已經被改造，變成前述所說的「心智混亂」狀態，也會令你難以從事深度工作，下列編輯統整了6個安排分心時間的心法，幫助你一步步培養深度工作力：

[廣告]請繼續往下閱讀...

安排分心時間心法1：學會專注前，你應該先學會「暫停專注」

「網際網路安息日」又被稱之為「數位排毒」，常被用來對治分心癮頭，但無法徹底解決問題的建議，取代網際網路安息日的方法是與其安排偶爾暫停分心的專注時間，職場人更應該安排偶爾暫停專注的分心時間。

安排分心時間心法2：事先安排使用網路的時段

網路就如同現代人形影不離的影子，要學會「暫停專注」我們也得先學著暫停網路，職場人可以事先安排使用網際網路的時段，然後練習在這些時段以外的時間完全避開它，建議可以在工作的電腦旁準備一本筆記本，記錄下一次你可以使用網際網路的時間，在那個時間前不允許網路連線，藉由這個方法培養自己的專注力。

安排分心時間心法3：專注於「低刺激的高價值活動」

使用網路並不會影響你大腦專注的能力，真正會影響專注力的是你感到一絲無聊或遇到認知挑戰，就習慣性地在「低刺激的高價值活動」（深度工作）和「高刺激的低價值活動」（使用網際網路）之間切換，久而久之會讓你的心智無法容忍「缺少新鮮感」，也容易變得倦怠、變得讓你無法管理爭奪你注意力的許多來源。

安排分心時間心法4：主動抗拒分心

延伸上述所說，我們藉由最常使用的網路來練習隔絕分心，進而強化控制注意力的肌肉，所以「主動抗拒分心」的意志就很重要，即使職場人每15分鐘需要檢查一次電子郵件，也可以劃分安排下線時段，你不需要犧牲太多連線時間，也能有足夠的專注力訓練，最重要的是在下線時段你能不能有意識地主動抵抗它！

安排分心時間心法5：上線和下線時段是不可以跨越的

有時職場人難免會遇到混亂的工作日，比如在下線時段必須有線上資訊才能繼續進行目前的工作，普通人都會很快屈服，先搜尋資訊再重回下線時段，但你必須抗拒這種誘惑。網際網路充滿誘惑，你可能會覺得自己只是看一封重要的電子郵件，但你會發現很難不看一眼收件匣中其他已經收到的「緊急」訊息。可以的話，職場人可以試著在下線時段先改做其他工作，甚至在這段時間完全放鬆，都有助於你培養專注力。

安排分心時間方法6：專注於「低刺激的高價值活動」

你也是在下班和週末時光就會黏在智慧型手機或筆記型電腦上嗎？這些行為很可能會抹除你在工作日重新調校大腦專注線路的努力，所以建議職場人在工作日結束後，繼續保持安排網際網路使用時間的策略。請記得，關鍵不是避免或減少你花在分心行為的總時數，而是整個晚上給自己很多機會，抗拒一有無聊的感覺就切換到分心活動，這才是訓練重點。

《Deep Work深度工作力》一書表示若想培養深度工作的能力，職場人就必須調校大腦，使它能自如地抗拒分心的刺激，不是要你完全斷絕分心行為，而是要有能力抵擋這類行為綁架你的注意力，職場人一起來試試吧！如果想知道更多關於如何用最少時間創造最高價值的18個策略，比如確立你的工作哲學、建立深度工作的儀式等，也可以參考這本書哦！

Source：《Deep Work深度工作力》

【延伸閱讀】

會議播音樂提升專注力？5個方法讓開會更有效率！

改掉6個浪費時間的工作習慣，提升專注力打造新年新效率！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！