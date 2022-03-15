12星座喜歡你「從回訊息就知道」！他超羞揭密了

▲想知道對方對你有沒有好感，從「回訊息」就知道。（示意圖／取自pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

生活忙碌的現代人，除了聊公事、親友聯繫感情外，就連談戀愛也都靠通訊軟體，而許多猜疑就由此而生，心想究竟心儀的對象喜不喜歡自己？或是對方為何一直不回訊息？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析從12星座「回訊息速度及內容」判定這個人對你有沒有好感，深受感情所苦的你，還不來找答案。

安德魯說12星座「這樣回你訊息」絕對就是喜歡你，除了參考太陽外，還要看月亮及金星：

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－牡羊座、獅子座、射手座

建議你傳訊息給火象星座，要直接講重點，或問他/她有沒有在忙，若訊息未即時回覆，也先不用太擔心或緊張，能一心多用的他/她即使再忙也會告知「等一下回你」；面對喜歡的人反應超直接，會火速放下手邊雜事，一心一意陪你聊天，且回訊息速度很快。若當你發現收到「忙完回你」訊息後就無消無息數日，代表你在他/她心中沒什麼地位。

此外，從聊天內容得知，當火象星座很愛和你分享生活中的大小事，就代表對你有好感，會在喜歡的人的面前表現出優異的那一面，因為非常需要被讚美與肯定；如果倆人老是有一搭沒一搭的聊不太起來，就證明對你沒興趣。

－金牛座、處女座、摩羯座

這組是冷面笑匠，常常面無表情說出一些冷笑話，但對於陌生人或是無感人防備心很強，可以觀察到和他/她聊天若總是很嚴肅，聊天像上班「超公式化」，甚至還有點客氣，代表對你還沒卸下心防。若是喜歡你，會發現他/她會以獨特的幽默方式表達，開始和你分享生活、文章，或是傳一首歌表達自己當下心情，肯定在暗示些什麼。

－巨蟹座、天蠍座、雙魚座

這組很愛裝忙，尤其對自己不感興趣的人，所以傳訊息給他/她時，會不斷的句點你。倘若對你有好感，則會發現他/她的關心無所不在，關心你穿得夠不夠暖？吃飽沒？或是工作一天累嗎？看似不起眼的噓寒問暖，事實上充滿著愛意，從生活的小細節關心著你，就連語氣中都能嗅到擔心你的成分。

若在和這3個水象星座聊天、傳訊息時，感受到他/她的冷漠，代表沒戲唱了。對自己沒好感的人，除了總是在裝忙沒空理你外，也會使出冰冷態度讓你吃閉門羹。

－雙子座、天秤座、水瓶座

如果對你有意思，這3星座絕對不會敷衍你，就算只是無聊拋出一個話題，他/她也絕對會很認真聊下去。風象星座對於在意的人，相當能聊，雖然表達上嘴巴有點笨拙、時常說錯話，但可是非常積極的。比起傳訊息他/她更喜歡打電話；當發現他/她變得超省話，代表對你的興趣沒那麼濃厚。

此外，風象星座在認識初期，不喜歡表現真正的自己讓對方知道，更不喜歡他人詢問太多私事及問題，會選擇閃躲或轉移話題。倘若他/她真的喜歡你，會發現他/她會不斷透露自己的私事，讓你有機會更多了解他/她。