　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座喜歡你「從回訊息就知道」！他超羞揭密了

▲▼滑手機。（圖／取自pakutaso）

 ▲想知道對方對你有沒有好感，從「回訊息」就知道。（示意圖／取自pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

生活忙碌的現代人，除了聊公事、親友聯繫感情外，就連談戀愛也都靠通訊軟體，而許多猜疑就由此而生，心想究竟心儀的對象喜不喜歡自己？或是對方為何一直不回訊息？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析從12星座「回訊息速度及內容」判定這個人對你有沒有好感，深受感情所苦的你，還不來找答案。

安德魯說12星座「這樣回你訊息」絕對就是喜歡你，除了參考太陽外，還要看月亮及金星：

[廣告]請繼續往下閱讀...

－牡羊座、獅子座、射手座

建議你傳訊息給火象星座，要直接講重點，或問他/她有沒有在忙，若訊息未即時回覆，也先不用太擔心或緊張，能一心多用的他/她即使再忙也會告知「等一下回你」；面對喜歡的人反應超直接，會火速放下手邊雜事，一心一意陪你聊天，且回訊息速度很快。若當你發現收到「忙完回你」訊息後就無消無息數日，代表你在他/她心中沒什麼地位。

此外，從聊天內容得知，當火象星座很愛和你分享生活中的大小事，就代表對你有好感，會在喜歡的人的面前表現出優異的那一面，因為非常需要被讚美與肯定；如果倆人老是有一搭沒一搭的聊不太起來，就證明對你沒興趣。

－金牛座、處女座、摩羯座

這組是冷面笑匠，常常面無表情說出一些冷笑話，但對於陌生人或是無感人防備心很強，可以觀察到和他/她聊天若總是很嚴肅，聊天像上班「超公式化」，甚至還有點客氣，代表對你還沒卸下心防。若是喜歡你，會發現他/她會以獨特的幽默方式表達，開始和你分享生活、文章，或是傳一首歌表達自己當下心情，肯定在暗示些什麼。

12星座喜歡你「從回訊息就知道」！他超羞揭密了。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

－巨蟹座、天蠍座、雙魚座

這組很愛裝忙，尤其對自己不感興趣的人，所以傳訊息給他/她時，會不斷的句點你。倘若對你有好感，則會發現他/她的關心無所不在，關心你穿得夠不夠暖？吃飽沒？或是工作一天累嗎？看似不起眼的噓寒問暖，事實上充滿著愛意，從生活的小細節關心著你，就連語氣中都能嗅到擔心你的成分。

若在和這3個水象星座聊天、傳訊息時，感受到他/她的冷漠，代表沒戲唱了。對自己沒好感的人，除了總是在裝忙沒空理你外，也會使出冰冷態度讓你吃閉門羹。

－雙子座、天秤座、水瓶座

如果對你有意思，這3星座絕對不會敷衍你，就算只是無聊拋出一個話題，他/她也絕對會很認真聊下去。風象星座對於在意的人，相當能聊，雖然表達上嘴巴有點笨拙、時常說錯話，但可是非常積極的。比起傳訊息他/她更喜歡打電話；當發現他/她變得超省話，代表對你的興趣沒那麼濃厚。

此外，風象星座在認識初期，不喜歡表現真正的自己讓對方知道，更不喜歡他人詢問太多私事及問題，會選擇閃躲或轉移話題。倘若他/她真的喜歡你，會發現他/她會不斷透露自己的私事，讓你有機會更多了解他/她。

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝
快訊／林森北路驚傳「男子中刀」倒地　胸口噴血命危
快訊／第4輪談判技術性暫停　法新社：澤倫斯基暗示可能有突破
美中高層激烈對談7小時　關切台海情勢中俄結盟
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣當「風機心臟」出口基地　外商佈局亞太離岸風電核心

12星座喜歡你「從回訊息就知道」！他超羞揭密了

颱風吹壞7部風力發電機　風機葉片「本土化」防震防颱

全台唯一「風機維修」女工程師　爬23樓高「邊修邊晃像衝浪」

王浩宇：中一中女老師被霸凌10多年！有什麼點被同學戳到

陸域風機迎10年汰換期　900支葉片恐成「垃圾電」只能破碎掩埋

全球20大風場「台海佔16處」　離岸風電「疫後復甦」衝刺搭建

今起7天！帶環保杯到超商「符合1條件」換免費飲料

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

選擇「北漂爆肝」年薪100萬！除了睡就是工作　生活0品質讓她迷惘

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

桃園「家樂福物流中心」火警　焦黑濃煙狂竄！數公里外可見

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

台灣當「風機心臟」出口基地　外商佈局亞太離岸風電核心

12星座喜歡你「從回訊息就知道」！他超羞揭密了

颱風吹壞7部風力發電機　風機葉片「本土化」防震防颱

全台唯一「風機維修」女工程師　爬23樓高「邊修邊晃像衝浪」

王浩宇：中一中女老師被霸凌10多年！有什麼點被同學戳到

陸域風機迎10年汰換期　900支葉片恐成「垃圾電」只能破碎掩埋

全球20大風場「台海佔16處」　離岸風電「疫後復甦」衝刺搭建

今起7天！帶環保杯到超商「符合1條件」換免費飲料

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

選擇「北漂爆肝」年薪100萬！除了睡就是工作　生活0品質讓她迷惘

人妻《RO》網交男友「只給你」對話曝　沒見過面下場慘

林穎樂成樂天女孩苦等3、4年　休季上《全明星》爆紅

台灣當「風機心臟」出口基地　外商佈局亞太離岸風電核心

12星座喜歡你「從回訊息就知道」！他超羞揭密了

偶像劇女神秘戀男模1年！　「親密血拼」穩交關係曝光

不只軍事援助！　美稱俄羅斯求助中國：支援大量軍隊口糧和食物

26歲男疑「開車開到睡著」衝到對向　撞上2車後翻覆四輪朝天

颱風吹壞7部風力發電機　風機葉片「本土化」防震防颱

家樂福楊梅倉儲大火現「末日蕈狀雲」　疑員工抽菸釀禍

快訊／快幫我報警！林森北男子胸口中刀　找人求救後倒地命危

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

生活熱門新聞

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

中一中學生23頁PPT藏「2張梗圖」　古箏梗超逗趣

3階段變天！入夜狂跌10度

王浩宇「爆錯料」傷4學生！台中一中學生會要求道歉

台南「邱家小卷米粉」宣佈漲價！1碗要價100元

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

女友目測D罩杯　他約游泳「size縮水了」！真相笑了

台南70年老店「月底收攤」　在地人哀嚎：拜託不要啊

年薪百萬　生活0品質讓她迷茫

油價漲「95能改加92？」　中油解答

他目睹金針菇飯糰藏在這！店員解釋網全挺

校方還原「中一中師生對嗆」！

更多熱門

相關新聞

安格斯12星座一周運勢3/14-3/20

安格斯12星座一周運勢3/14-3/20

適應了行星小規模的盤整效應，羊座這週運勢也恢復元氣，工作表現積極，能得到同等正面迴響，適合在職場上持續奮戰，為自己拚個好成績！只是賺得多也花得多，得當心荷包破洞，不知不覺花掉比自己預期還多的錢！感情上與情人默契十足，相處十分愉悅，但單身者則似乎過度樂觀

12星座男稱讚你「可愛」　其實有不同意思

12星座男稱讚你「可愛」　其實有不同意思

30秒心測選「常用的辦公室文具」

30秒心測選「常用的辦公室文具」

近3年發財5大星座　第一名無人擋

近3年發財5大星座　第一名無人擋

12星座一周運勢0314-0320

12星座一周運勢0314-0320

關鍵字：

星座占卜運勢12星座感情安德魯的賤聲房牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座

讀者迴響

熱門新聞

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

傳戰死烏克蘭…韓網紅李根大尉「17小時前已讀IG私訊」！

2男罹癌王！醫驚見「5大共通點」：下巴快掉下來

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

「台灣最冷門車」是哪一牌？

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

以為認養小黑貓　回家驚覺被騙　

「房價爆衝2000萬↑」他不在意！　曝1觀念懂了輕鬆買

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」

普丁女兒別墅遭佔領！開放烏國難民入住

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面