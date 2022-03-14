36小時不間斷考驗！首支國家級中型搜救隊誔生　將輪值國際救援

▲台東消防局長管建興（中）及特搜隊隊長吳寶龍（右）代表接受頒證。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣消防局特種搜救隊今年2月參加消防署各級搜救隊伍能力分級檢測，順利通過並成為全國第一個國家級認證中型搜救隊，日前在台南市奇美博物館由署長蕭煥章頒發證書及識別標章，台東縣消防局局長管建興及特搜隊隊長吳寶龍代表受頒，肯定台東縣消防局特種搜救隊的救援能力。

自921地震災後，國內許多縣市陸續成立特種搜救隊，台東縣消防局也於2002年間結合消防及義消人員成立特種搜救隊，長期以來戮力培育地震災害搶救人員及充實相關救災裝備器材，過去也曾參與國內包括台南及花蓮兩次重大震災及高雄氣爆等重大災害搶救，也是參與「國際人道救援工作」輪值縣市之一。

台東縣消防局特種搜救隊於2月中旬經過36小時不間斷的地震災害搶救情境式的各項模擬檢測考驗，順利通過中型搜救隊伍能力認證，並與2020年底通過重型搜救隊伍認證之台北市及新北市政府消防局特種搜救隊在會議中獲頒殊榮，此次通過國家中型搜救隊伍認證給予台東縣在防救災能量高度肯定。

縣長饒慶鈴有感於台東縣轄內地大人少，山域多、又面對寬廣的太平洋，更突顯緊急救護、救難的重要，因此十分重視消防區塊，努力擴充人力及裝備器材，肯定消防局在救災救護工作上的努力與成果，更期許消防團隊持續充實自我、精進技術，有足夠能力保護台東鄉親，也能回饋社會。

管建興則指出，台灣位在多條地震帶分布區域上，加上近年來台灣天氣受全球暖化及氣候變遷影響，經常衍生複合性災害，為防範於未然，平日就要做好完善防救災整體規劃，熟悉各項緊急救援程序，加強整備各項防災作為，才能處理瞬息萬變的災害應變工作，使民眾能夠免於恐懼，平安生活。

台東縣消防局特種搜救隊通過中型搜救隊認證，是能力認可也是責任承擔，未來除了擔任台東縣及國內各項災害搶救工作，也將加入「國際人道救援任務」輪值，為台灣、為國際貢獻心力。