聯結車國三撞小貨車！大量鋼板噴散如大型飛刀　驚悚畫面曝光

▲桃園市蔡姓男子15日清晨駕駛聯結車行經國三北上桃園大溪路段，失控追撞前方小貨車，聯結車上鋼板散落一地，國六員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子15日清晨駕駛連結車北上，行經桃園市大溪路段時失控追撞前方小貨車，導致車上滿載鋼板散落一地佔用外側與路肩車道，國道六隊警方到場處理為2名駕駛進行酒測，酒測值均為零，但小貨車內曾姓女乘客則有腰部與背部不適被送醫治療，至於肇事原因仍由警方調查釐清。

▲桃園市蔡姓男子15日清晨駕駛聯結車行經國三北上桃園大溪路段失控追撞小貨車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國六警方指出，今天清晨6時10分許指揮中心接獲通報，國道3號北上60.9公里處發生事故，員警立即到場處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往，現場由35歲蔡姓男子駕駛聯結車，疑似未注意前方路況追撞小貨車，聯結車上滿載鋼板散落一地，佔用外側車道與路肩等處，其中小貨車62歲曾姓女乘客有腰部與背部不適症狀，已送新北市三峽恩主公醫院救治。

▲桃園市蔡姓男子15日清晨駕駛聯結車行經國三北上桃園大溪路段，失控追撞小貨車，聯結車鋼板散落一地，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方為2名駕駛進行酒測，酒測值均為零，蔡姓駕駛聲稱未注意前方路況而釀禍，警方初步研判可能是為保持行車距離或是打瞌睡釀禍，至於肇事原因仍在調查釐清。

國道六隊呼籲，用路人行車應與前車保持適當安全距離並注意前方車輛動態，駕車打瞌睡或分心為高速公路事故常見肇事因素。使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，若未注意車前狀態肇事，導致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人養足精神再上路，避免事故發生。

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