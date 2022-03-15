玉井警執行清山專案　全面清查轄內廢棄空屋工寮治安死角

▲台南市玉井分局，執行清山專案，全面清查轄內廢棄空屋工寮治安死角。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南化區屬山區地形，丘陵地形環鋸，山林密佈，地形複雜，山區民宅、空屋、工寮星羅棋布，交通路線四通八達，易成為不法分子藏匿犯罪之場所，危害社會治安，玉井分局長林獻力，3月15日上午8至12時規劃執行清山專案，實施空屋、工寮及可疑處所，展開全面清查。

台南南化舊稱「南庄」，昔為崇山峻嶺之地，在菜寮溪上源溪谷中，內烏山西側斜面，2010年台南縣市合併升格為直轄市，改制為台南市南化區，南化區位於台南市東部，北臨嘉義縣大埔鄉，東鄰高雄市那瑪夏區、內門區、甲仙區、杉林區，西鄰楠西區、玉井區，南接左鎮區，面積面積171.5平方公里，居台南市之冠。

南化區屬山區地形，丘陵地形環鋸，山林密佈，地形複雜，山區民宅、空屋、工寮星羅棋佈，交通路線四通八達，易成為不法分子藏匿犯罪之場所，危害社會治安。玉井分局長林獻力，3月15日（星期二）8至12時規劃執行清山專案，實施空屋、工寮及可疑處所，展開全面清查。本次結合警力及義警、民防共計動員18名，區分3組針對南化區北平里、中坑里、南化里、小崙里、東和里、西埔里等偏遠山區。員警探訪空屋、工寮、鐵皮屋、貨櫃屋及廢棄養雞、養豬場等處所，透過徒步搜查及衛星定位方式標註位置，展現警方打擊犯罪的決心。

玉井分局長林獻力再次強調緝毒、打詐、掃黑幫為當前的治安重點，將不定時持續規劃並結合義警、民防及守望相助隊等民力，積極檢肅山區各類不法活動，決不停息，以防範轄區內無人居住的廢棄空屋、工寮成為治安死角，以斷絕犯罪根源，確保民眾生命財產安全。