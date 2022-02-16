　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／逆轉！佛堂縱火殺人奪7命　曾文彥二審逃死改判無期徒刑

▲男子曾文彥挾怨縱火燒毀玉井真理前輩堂，釀7死2傷慘劇，一審被判處死刑，惟台南高分院改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲男子曾文彥挾怨縱火燒毀玉井真理前輩堂，釀7死2傷慘劇，一審被判處死刑，惟台南高分院改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

發生在2019年12月14日凌晨，男子曾文彥被控因與人發生怨隙及被拒入住台南玉井真理前輩堂，竟縱火釀7死2傷慘劇，一審以曾男犯殺人罪等判處死刑，褫奪公權終身，經上訴二審，台南高分院16日上午改判無期徒刑，裭奪公權終身，可上訴。

▲男子曾文彥挾怨縱火燒毀玉井真理前輩堂，釀7死2傷慘劇，一審被判處死刑，惟台南高分院改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

判決書指出，曾文彥前於2017年間，曾在台南市玉井區真理佛堂前輩堂之北棟房間內居住過，因與他人發生糾紛而離開，復於2019年間，再表達欲返回居住之意，遭負責人張和平婉拒，曾文彥認張和平有所偏袒，即懷恨在心，明知汽油係屬極具易燃性之物品，且北棟係供人居住使用之住宅，而均為木質裝潢，又僅有一主要出入口，若在該出入口附近潑灑汽油易燃物再予點火引燃大火，將導致火勢迅速蔓延燃燒而焚燬住宅及致當時正在房間內休憩的住戶死亡。

判決指出，曾文彥於2019年12月13日深夜11時50分許，買了10公升汽油，前往前輩堂潑灑汽油在北棟一樓玄關及臨西邊走道附近處，再持打火機點燃衛生紙後擲入上開潑灑汽油處，瞬間引發爆烈燃燒，除使供人居住之住宅即北棟燒燬，造成7死2傷劇。

▲男子曾文彥挾怨縱火燒毀玉井真理前輩堂，釀7死2傷慘劇，一審被判處死刑，惟台南高分院改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾文彥放火後因雙腳小腿部位亦遭火勢波及而受到燒燙傷，痛苦難耐下，走到台三線道路上撥打110報案，曾男坦承縱火並求援，台南市警玉井分局警員趕赴現場將曾逮捕。

▲男子曾文彥挾怨縱火燒毀玉井真理前輩堂，釀7死2傷慘劇，一審被判處死刑，惟台南高分院改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法官認為，被告雖自行撥打110電話表示其有放火行為，符合刑法自首要件，然依被告報案電話之陳述內容、被告撥打報案電話之理由，及警員證述其等到場後被告之行為表現，顯示被告係為求送醫始行報案，而非出於真心悔悟，故與自首係鼓勵真心悔悟之減刑立法意旨已有不符，故不依刑法規定減輕其刑。

▲男子曾文彥挾怨縱火燒毀玉井真理前輩堂，釀7死2傷慘劇，一審被判處死刑，惟台南高分院改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）
被告放火行為之結果，不僅造成北棟燒燬之重大財物損失，並使北棟內之住戶7人均因大火燒傷窒息死亡，9人雖幸能及時逃生，仍飽受於倉皇逃生中之驚嚇痛苦折磨，被告犯罪情節符合公政公約第六條「最嚴重的罪行」之要件。

▲男子曾文彥挾怨縱火燒毀玉井真理前輩堂，釀7死2傷慘劇，一審被判處死刑，惟台南高分院改判無期徒刑，讓曾男逃死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法官認為，被告不僅犯罪手段冷血殘酷且泯滅人性，雖坦承犯行，但審理中對其犯行造成之後果顯露並不在乎，甚至洋洋得意，未見絲毫悔意，或積極彌補過錯之舉動，且經鑑定意見認其無法排除未來再度犯案之風險，受教化矯正之可能性低，及參考檢察官之求刑意見，無期徒刑或較輕之有期徒刑刑度，顯不足以還死者公道並撫慰生者之痛，更與被告行為之惡性及危害性之比例不相符合，為維護社會秩序、確保民眾生命安全，是求其生而不可得，認有使被告永久與社會隔離之必要，判被告死刑、褫奪公權終身。惟台南高分院16日上午改判無期徒刑，讓曾男逃死。

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
讓謝和弦混戰12女！　莉婭「答應一夫多妻」滿足需求
週末低溫下探「個位數」！　急凍時間點出爐
快訊／港湖女神不雅照LINE瘋傳！　高嘉瑜開告了
快訊／疫情擴大！　中油大林廠至少3人確診
黑卡「全台最有錢YTR」已婚爆帶妹上摩鐵！　辣模身分曝
丟丟妹快破產「1月慘賠1500萬」　怒嗆：不會給你好過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

后豐大橋女教師命案　男友重判變無罪！檢提「5違法」再上訴

立委收賄案將辯結　主嫌李恆隆出庭嗆：輸給專偷人家東西的財團

姊姊拒借錢！她變造LINE對話誆姊偷竊　誣告下場更慘

車斗尾門故障廢土沿路掉　砂石車駕駛渾然不知…公共危險罪送辦

感冒糖漿惹禍？紅燈右轉遭攔酒測超標　她想起：早上喝3瓶啤酒

彰化首例！辱罵公署「X你祖公祖媽十八代」　判免訴理由曝光

輕信「一頁式廣告」買家具　桃園男50萬差點飛了

高雄男輸2組密碼詐停車費挨告　「僅得利225元+和解」不起訴

博士生騎重機置物箱掉落　筆電裡有論文！他撿到帶走下場慘

基隆警破麻將賭場驚見2「自己人」　1人執勤中！2警記過調職

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

林志玲遭影射...小S氣：關那些人屁事　曝大S變超美「工作全推給妹妹XD」

后豐大橋女教師命案　男友重判變無罪！檢提「5違法」再上訴

立委收賄案將辯結　主嫌李恆隆出庭嗆：輸給專偷人家東西的財團

姊姊拒借錢！她變造LINE對話誆姊偷竊　誣告下場更慘

車斗尾門故障廢土沿路掉　砂石車駕駛渾然不知…公共危險罪送辦

感冒糖漿惹禍？紅燈右轉遭攔酒測超標　她想起：早上喝3瓶啤酒

彰化首例！辱罵公署「X你祖公祖媽十八代」　判免訴理由曝光

輕信「一頁式廣告」買家具　桃園男50萬差點飛了

高雄男輸2組密碼詐停車費挨告　「僅得利225元+和解」不起訴

博士生騎重機置物箱掉落　筆電裡有論文！他撿到帶走下場慘

基隆警破麻將賭場驚見2「自己人」　1人執勤中！2警記過調職

小S直播喝茫抱怨修杰楷！脫口「陶子姐很假」爆內幕　2.3萬人看呆

后豐大橋女教師命案　男友重判變無罪！檢提「5違法」再上訴

港增4285例確診、逾3000人初步陽性　1.2萬人留社區「等候送院」

黃牌重機鑽車縫卻被汽車駕駛唸？發文求解：只有紅盾牌不行好嗎

西蒙斯聯手KD、厄文：很可怕　期待作客費城「沒跟恩比德說話」

9點打烊「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽留1星嗆沒醫德！臉腫了

元宇宙、電動車大爆發　半導體陷人才荒缺3.4萬人創7年新高

可摺疊iPhone渲染圖曝光！　郭明錤：有望在2023年前發布

立委收賄案將辯結　主嫌李恆隆出庭嗆：輸給專偷人家東西的財團

衝了！速食店限時「指定烤雞套餐下殺8折」　加碼送甜甜圈免費吃

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底

LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　高嘉瑜2關鍵回應

上兵殺2子後墜樓！檢警相驗結果出爐

汐止公車站突傳巨響　24歲男墜樓身亡

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

台灣知名副導演搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

太陽會「運氣哥」應召站海削千萬　成天道盟殺手小金庫

驚駭騙局部署10年　康友KY假帳曝光

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

台南玉井縱火殺人奪7命曾文彥二審逃死

林崑海病逝！罹鼻咽癌2年未開刀

更多熱門

相關新聞

非動物用藥品不可宣稱療效

非動物用藥品不可宣稱療效

近年飼養寵物風氣盛行，許多業者搭上這股錢潮，開發及販賣寵物相關用品及食品，台南市動保處提醒，寵物相關產品非動物用藥品，刊登販售時不得有宣稱療效之字眼，1月份即有業者因販賣犬貓清耳產品之廣告，說明含有療效字眼而遭檢舉，依違反《動物用藥品管理法》裁罰新台幣20萬元，請民眾勿因小失大。

台南通報2例急性病毒性A型肝炎

台南通報2例急性病毒性A型肝炎

台南鹽水蜂炮清晨迅速恢復市容

台南鹽水蜂炮清晨迅速恢復市容

台南鹽水蜂炮元宵熱鬧開炸

台南鹽水蜂炮元宵熱鬧開炸

台南法拍會國庫入帳1500萬元

台南法拍會國庫入帳1500萬元

關鍵字：

台南玉井縱火殺人曾文彥無期徒刑

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

台灣YouTuber收益第一是他！月賺466萬輾壓爆乳鋼琴女神

抖音網紅酸台灣沒快車！賽車教父怒約戰

周末冷空氣　恐成首波寒流

祈錦鈅「下最後通牒」逼莉婭道歉！　揚言退演藝圈

對話曝光！祈錦鈅開罵「那東西根本不是個咖」

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面