　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

窒息式性愛太嗨勒死男網友　美胸女「玩屍」斬下生殖器斷頭丟水桶

窒息式性愛太嗨勒死男網友　女斬下生殖器「繼續玩」斷頭丟水桶。（圖／翻攝自Facebook）

▲女竟然把男網友勒死後分屍。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州24歲女子泰勒(Taylor Schabusiness)和男網友床戰太激情，竟然失控把對方活活勒死，殺人後還繼續褻玩屍體長達2、3個小時，最後斬下對方生殖器與頭部丟到水桶中。死者母親意外發現兒子斷頭後，嚇得立刻報警。

身材火辣的泰勒被控上月23日清晨，勒死並且分屍25歲男子提利昂(Shad Thyrion)。死者母親表示，她凌晨3時突然被關門聲吵醒，發現地下室燈開著，前去查看竟然在一個水桶中看到兒子的斷頭。

警方在水桶中不但找到死者斷頭，裡面還有被斬掉的生殖器和血刀，後來又在一個袋子中找到死者上半身，前去逮捕泰勒時，她身上還穿著沾著血的血衣，在其車上一個罐子中找到死者剩餘遺體。

泰勒向警方表示，她事發前一天在死者家中一起吸食冰毒，後來把鐵鍊套在對方脖子上進行窒息式性愛，即使對方被勒到開始咳血、臉色發青也沒有停下來，直到對方完全停止呼吸。

泰勒辯稱，自己只是喜歡玩窒息式性愛，並沒有要殺人的意圖，事發後她又褻玩屍體一陣後才分屍，原本打算把所有屍塊都帶走，但突然覺得很累，便只帶走一部分，目前被控一級故意殺人罪、分屍與三級性侵犯罪，其中性侵指控是針對姦屍的行為，本案預計22日開庭審理。

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
快訊／基輔宣布實施宵禁　傳俄軍將猛攻
北極海底驚見「10層樓深巨坑群」！　科學家大驚
快訊／新光金發言人涉內線！　剛開完法說會就被移送
長榮海運首度減資＋股利合配每股24元　現金殖利率15.1％
快訊／林昀儒、鄭怡靜闖進決賽！　3:1擊敗法國組合
快訊／高雄回收車輾死2歲男童！父在家準備晚餐　驚知惡噩崩潰
新埔站30人慘摔畫面外流！　北捷要查內部人員懲處
國立女大生想轉東吳！　補教師罵「4個字」慘了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

休息時間忘記關視訊　老師猴急秀「18禁裸女片」狂看嚇壞女大生

網路上痛罵普丁！　23歲辣模一個月後「慘成箱屍」男友伴屍3天

5寶媽爬上懸崖堅稱「我不會有事」　女兒拍完照慘墜18公尺高身亡

女在廣場手持標語只寫「2個字」　3秒就被俄警帶走畫面曝光

辣妹主動邀約開房大玩「蒙眼啪啪」　男激戰一半突然被捅脖爆血

12歲被迫童婚！女網紅解放穿「露肚裝自拍」　被17歲弟9槍斃命

俄軍上校戰死！普丁又失高階指揮官　烏軍官諷他「正確地」回家了

快訊／基輔市長宣布實施宵禁　傳俄軍未來48小時將猛攻

172萬烏克蘭難民直奔波蘭　26萬人擠爆首都華沙：已到收留極限

不畏砲火「展現歐盟支持」　捷克、波蘭、斯洛維尼亞總理今訪基輔

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

《餘生，請多指教》等3年終於要播了！　肖戰下跪求婚楊紫：願意嫁給我嗎？

俄軍上校戰死！普丁又失高階指揮官　烏軍官諷他「正確地」回家了

快訊／基輔市長宣布實施宵禁　傳俄軍未來48小時將猛攻

172萬烏克蘭難民直奔波蘭　26萬人擠爆首都華沙：已到收留極限

不畏砲火「展現歐盟支持」　捷克、波蘭、斯洛維尼亞總理今訪基輔

不斷更新／歐洲3國總理今訪烏克蘭　基輔多棟住宅大樓爆炸已2死

25秒連射40枚砲彈超震撼！烏軍嗆「去了該去的地方」殲滅1.3萬俄軍

窒息式性愛太嗨勒死男網友　美胸女「玩屍」斬下生殖器斷頭丟水桶

北極海底驚見「巨坑群」最深10層樓　科學家驚：上次觀測還正常

馬斯克PO圖「火烤普丁」　還要他帶熊來單挑！俄國、車臣官員怒了

俄核武部隊進入「高度戒備」！聯合國秘書長：恐引發核戰

一早「洗手台尿尿」嚇壞女同事！男吐1理由：不都這樣？　網戰翻了

俄軍上校戰死！普丁又失高階指揮官　烏軍官諷他「正確地」回家了

戴口罩解鎖iPhone跳出「向下看來解鎖」！　網曝1招搞定：角度問題

整理房間翻出「125年古物」！照片曝光　全場驚喊：大地主

12星座用「身體語言」　讓你知道「他很在乎你」

快訊／基輔市長宣布實施宵禁　傳俄軍未來48小時將猛攻

172萬烏克蘭難民直奔波蘭　26萬人擠爆首都華沙：已到收留極限

二航廈電纜線遭2外包廠工人剪斷　桃機公司將究責求償

萬海去年每股大賺42.35元　擬配發每股10.5元現金股利、1.5元股票股利

台灣若遇戰火怎辦？　北市動物園曝「出逃順序」：海島難比照基輔

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

快訊／長榮船又卡住了！　11萬噸級貨櫃輪擱淺美港口

俄密件爆料　1時間點「中國全面接管台灣」

網路上痛罵普丁　23歲辣模慘成箱屍

烏克蘭：烏俄雙方最快2週內簽署和平協議！

普丁女兒別墅遭佔領！開放烏國難民入住

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

中國犯台後果　專家：西方不會祭俄式經濟制裁

「加拿大狙神」驚爆陣亡　本人報平安了

驚悚人獸交！他性侵鱷魚寶寶片噁翻法官

俄軍狂轟醫院！孕婦下身噴血「母子雙亡」

烏俄第4輪談判「技術暫停」

億萬富翁兒跳海救人　遭螺旋槳擊中慘死

更多熱門

相關新聞

俄侵烏克蘭　日美F-35A首度聯合訓練宣示團結

俄侵烏克蘭　日美F-35A首度聯合訓練宣示團結

就在俄羅斯持續入侵烏克蘭的情況下，日本航空自衛隊與美國空軍首度派遣F-35A匿蹤戰機進行聯合訓練，日媒研判有宣示日美團結意圖；另外，日美雙方陸戰隊也實施離島聯合訓練。

億萬富翁兒跳海救人　遭螺旋槳擊中慘死

億萬富翁兒跳海救人　遭螺旋槳擊中慘死

媽媽比她正！女兒男友人調情「準岳母」

媽媽比她正！女兒男友人調情「準岳母」

「加拿大狙神」驚爆陣亡　本人報平安了

「加拿大狙神」驚爆陣亡　本人報平安了

北約在挪威大規模軍演！據俄邊境200英里

北約在挪威大規模軍演！據俄邊境200英里

關鍵字：

斬首分屍Taylor Schabusiness威斯康辛州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

「本土劇一哥」遇美福倉儲大火！

曾國城親解「空姐妻帶男血拚真相」 無奈：司空見慣

即／學生與確診者重疊足跡　虎尾高中下午緊急停課

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

高雄2000戶停電原因找到了　元凶是隻鳥

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

即／台中女心臟中刀送醫不治　涉案夫逃逸

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

15：21突收到國家警報！桃竹網友「見內容傻眼」

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

iPhone口罩解鎖超快！「這類人」更新完傻眼

某科技公司被控職場霸凌　員工頂樓開直播

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面