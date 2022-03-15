窒息式性愛太嗨勒死男網友　美胸女「玩屍」斬下生殖器斷頭丟水桶

▲女竟然把男網友勒死後分屍。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州24歲女子泰勒(Taylor Schabusiness)和男網友床戰太激情，竟然失控把對方活活勒死，殺人後還繼續褻玩屍體長達2、3個小時，最後斬下對方生殖器與頭部丟到水桶中。死者母親意外發現兒子斷頭後，嚇得立刻報警。

身材火辣的泰勒被控上月23日清晨，勒死並且分屍25歲男子提利昂(Shad Thyrion)。死者母親表示，她凌晨3時突然被關門聲吵醒，發現地下室燈開著，前去查看竟然在一個水桶中看到兒子的斷頭。

警方在水桶中不但找到死者斷頭，裡面還有被斬掉的生殖器和血刀，後來又在一個袋子中找到死者上半身，前去逮捕泰勒時，她身上還穿著沾著血的血衣，在其車上一個罐子中找到死者剩餘遺體。

泰勒向警方表示，她事發前一天在死者家中一起吸食冰毒，後來把鐵鍊套在對方脖子上進行窒息式性愛，即使對方被勒到開始咳血、臉色發青也沒有停下來，直到對方完全停止呼吸。

泰勒辯稱，自己只是喜歡玩窒息式性愛，並沒有要殺人的意圖，事發後她又褻玩屍體一陣後才分屍，原本打算把所有屍塊都帶走，但突然覺得很累，便只帶走一部分，目前被控一級故意殺人罪、分屍與三級性侵犯罪，其中性侵指控是針對姦屍的行為，本案預計22日開庭審理。